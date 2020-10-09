Худобин: Слова Величкина пропускал мимо ушей. Он может сказать одно, а думать другое
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как отреагировал на слова бывшего
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как отреагировал на слова бывшего
«Я пропускал эти слова мимо ушей. Геннадий Иванович может сказать одно, но на самом деле думать совершенно иначе. В своё время про меня было сделано много выводов. Говорили, что Худобин лентяй, тунеядец и раздолбай. Но как можно быть раздолбаем, если я до сих пор играю, дохожу до финала Кубка Стэнли и, что называется, нахожусь в теме? Я этого не понимаю. Так что бог судья этим людям. Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов? Никакой обиды на этих людей у меня нет. Повторюсь, чего про меня только не говорили и не писали, а в итоге доказывается обратное. Так что пусть говорят, как хотят. Я всегда говорил, что приеду в сборную России», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.