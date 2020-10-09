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12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Худобин: Слова Величкина пропускал мимо ушей. Он может сказать одно, а думать другое

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как отреагировал на слова бывшего вице-президента магнитогорского «Металлурга» Геннадия Величкина, который говорил в прессе, что всегда верил во вратаря.

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Источник: AP 2020
Даллас Старз (Даллас)

«Я пропускал эти слова мимо ушей. Геннадий Иванович может сказать одно, но на самом деле думать совершенно иначе. В своё время про меня было сделано много выводов. Говорили, что Худобин лентяй, тунеядец и раздолбай. Но как можно быть раздолбаем, если я до сих пор играю, дохожу до финала Кубка Стэнли и, что называется, нахожусь в теме? Я этого не понимаю. Так что бог судья этим людям. Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов? Никакой обиды на этих людей у меня нет. Повторюсь, чего про меня только не говорили и не писали, а в итоге доказывается обратное. Так что пусть говорят, как хотят. Я всегда говорил, что приеду в сборную России», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.


АНТОН ХУДОБИН: пузырь, шансы «Далласа», будущее НХЛ / большое интервью / День с Алексеем Шевченко
Спорт-Экспресс
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