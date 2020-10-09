Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном», Холтби отправился в «Ванкувер»

Соглашение с 38-летним шведом рассчитано на год, зарплата Лундквиста в новом клубе составит $1,5 млн.
Канадский вратарь Брэйден Холтби, чей контракт в «Вашингтоном» истек по окончании сезона, подписал двухлетнее соглашение с «Ванкувером» с зарплатой $4,3 млн в год.
Лундквист в 2000 году на драфте НХЛ был выбран под общим 205-м номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс», за которую выступал с 2005 года. В конце сентября «Рейнджерс» выкупили контракт шведа за год до истечения срока. По нему вратарь получал $8,5 млн в год. В прошедшем сезоне Лундквист провел 30 матчей, из состава его вытеснили российские голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. В 2012 году Лундквист получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.
В «Вашингтоне» Лундквист станет напарником по вратарской линии россиянина Ильи Самсонова. Помимо 23-летнего голкипера, за «Вашингтон» выступают российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.
Холтби 31 год, в 2016 году его признали лучшим вратарем НХЛ. Канадец был выбран «Вашингтоном» на драфте 2008 года под 93-м номером. Всю предыдущую карьеру провел в столичной команде. По истекшему пятилетнему контракту он получал $6,1 млн в год.