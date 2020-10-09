Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном», Холтби отправился в «Ванкувер»

Лундквист в 2000 году на драфте НХЛ был выбран под общим 205-м номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс», за которую выступал с 2005 года. В конце сентября «Рейнджерс» выкупили контракт шведа за год до истечения срока. По нему вратарь получал $8,5 млн в год. В прошедшем сезоне Лундквист провел 30 матчей, из состава его вытеснили российские голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. В 2012 году Лундквист получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.