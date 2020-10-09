Российский вратарь Худобин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Даллас»
ТАСС, 9 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» подписал новый трехлетний контракт с российским голкипером Антоном Худобиным. Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» подписал новый трехлетний контракт с российским голкипером Антоном Худобиным. Об этом сообщает
Зарплата россиянина составит $3,33 млн в год (самый большой ежегодный доход в карьере). По предыдущему двухлетнему контракту он получал $2,5 млн.
Худобин в «Далласе» с 2018 года. В прошедшем сезоне он дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где «Даллас» проиграл «Тампе». 34-летний российский голкипер провел в