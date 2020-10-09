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22:03 (мск), источник: ТАСС

Российский вратарь Худобин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Даллас»

ТАСС, 9 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» подписал новый трехлетний контракт с российским голкипером Антоном Худобиным. Об этом сообщает пресс-служба «Далласа».

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Источник: AP 2020

Зарплата россиянина составит $3,33 млн в год (самый большой ежегодный доход в карьере). По предыдущему двухлетнему контракту он получал $2,5 млн.

Худобин в «Далласе» с 2018 года. В прошедшем сезоне он дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где «Даллас» проиграл «Тампе». 34-летний российский голкипер провел в плей-офф 25 матчей. В его активе 14 побед. Худобин отражал 91,7% бросков и пропускал в среднем 2,69 шайбы за игру. Россиянин считается вторым вратарем команды после Бена Бишопа, однако американец пропускает много матчей из-за частых травм.

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