Российский вратарь Худобин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Даллас»

Худобин в «Далласе» с 2018 года. В прошедшем сезоне он дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где «Даллас» проиграл «Тампе». 34-летний российский голкипер провел в плей-офф 25 матчей. В его активе 14 побед. Худобин отражал 91,7% бросков и пропускал в среднем 2,69 шайбы за игру. Россиянин считается вторым вратарем команды после Бена Бишопа, однако американец пропускает много матчей из-за частых травм.