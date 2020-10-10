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08:55 (мск), источник: Газета.Ру

«Вашингтон» проведет переговоры о новом контракте с Овечкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» намерен провести переговоры о новом соглашении с российским нападающим Александром Овечкиным во время предсезонных сборов.

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Об этом проинформировал генменеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан, чьи слова приводит в Twitter американская журналистка Саманта Пэлл.

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Напомним, что действующее соглашение Овечкина с «Кэпиталз» завершается в конце следующего сезона.

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В сезоне-2019/20 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Выступая в НХЛ с 2005 года, Овечкин забросил 706 шайб, а также восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата и брал с командой Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что бывший одноклубник Овечкина нашел себе новую команду.

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