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09:39 (мск), источник: ТАСС

Бывший хоккеист «Бостона» Круг перешел в «Сент-Луис»

ТАСС, 10 октября. Защитник Тори Круг подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение рассчитано на семь лет, общая зарплата американца составит $45,5 млн.

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Круг выступал за «Бостон» с сезона-2011/12. В прошлом сезоне он сыграл в 61 встрече регулярного чемпионата и набрал 49 очков (9 шайб + 40 результативных передач). 29-летний защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в составе сборной США.

«Сент-Луис» в прошедшем сезоне вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Ванкуверу» в серии со счетом 2−4. «Бостон» во втором раунде плей-офф уступил будущему обладателю трофея «Тампе» (1−4).

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