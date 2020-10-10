Бывший хоккеист «Бостона» Круг перешел в «Сент-Луис»

Соглашение рассчитано на семь лет, общая зарплата американца составит $45,5 млн.

Круг выступал за «Бостон» с сезона-2011/12. В прошлом сезоне он сыграл в 61 встрече регулярного чемпионата и набрал 49 очков (9 шайб + 40 результативных передач). 29-летний защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в составе сборной США.