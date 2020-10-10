Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кроуфорд перешел в «Нью-Джерси»

Кроуфорд был выбран «Чикаго» во втором раунде под общим 52-м номером на драфте 2003 года. Голкипер выступал за клуб с 2005 года, став за это время двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015). В прошедшем сезоне Кроуфорд провел 40 матчей в регулярном чемпионате (отразил 91,7% бросков, пропуская в среднем 2,77 шайбы за игру) и девять игр в плей-офф (91,8%, 2,67 шайбы). В 2016 году в составе сборной Канады он стал победителем Кубка мира.