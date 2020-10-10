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11:08 (мск), источник: ТАСС

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кроуфорд перешел в «Нью-Джерси»

ТАСС, 10 октября. Американский вратарь Кори Кроуфорд подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Кроуфорд подписал соглашение с «Нью-Джерси» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года. Зарплата 35-летнего вратаря составит $3,9 млн в год.

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Кроуфорд был выбран «Чикаго» во втором раунде под общим 52-м номером на драфте 2003 года. Голкипер выступал за клуб с 2005 года, став за это время двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015). В прошедшем сезоне Кроуфорд провел 40 матчей в регулярном чемпионате (отразил 91,7% бросков, пропуская в среднем 2,77 шайбы за игру) и девять игр в плей-офф (91,8%, 2,67 шайбы). В 2016 году в составе сборной Канады он стал победителем Кубка мира.

За «Нью-Джерси» выступает российский форвард Никита Гусев. На прошедшем драфте НХЛ клуб в первом раунде выбрал российского защитника Шакира Мухамадуллина, а в пятом — нападающего Артема Шлайна, имеющего двойное гражданство (США и Россия).

Начало нового сезона НХЛ запланировано на 1 января 2020 года.

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