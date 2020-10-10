«Даллас» сохранил Худобина, Лундквист — в «Вашингтоне». В НХЛ открылось трансферное окно

Источник: AP 2020

По окончании нынешнего сезона на рынок свободных агентов вышел ряд хороших вратарей. Помимо Худобина и Лундквиста, это обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Брэйден Холтби, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» Кори Кроуфорд, Якоб Маркстрём, Томас Грайсс, Кэм Тэлбот. Российских болельщиков больше всего интересовала судьба 34-летнего Худобина, который по ходу прошедшего сезона неожиданно переиграл американца Бена Бишопа и впервые в своей карьере в НХЛ стал основным голкипером команды. «Даллас» с российским вратарем на последнем рубеже дошел до финала Кубка Стэнли.

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Днем ранее генеральный менеджер «Далласа» Джим Нил сообщил, что стороны не пришли к согласию после первого предложения клуба, в результате чего Худобин стал свободным агентом. Однако спустя сутки российский вратарь решил остаться в команде, подписав трехлетний контракт на сумму $10 млн. При этом изменилось ли предложение по сравнению с первоначальным, пока неизвестно.

«Игра Антона в последние два сезона была просто исключительной, — сказал Нил в интервью клубной пресс-службе. — Огромное мастерство и непревзойденная трудовая этика, которыми, мы знаем, Антон обладает, были продемонстрированы всему хоккейному миру во время плей-офф. Его влияние на нашу команду было неизмеримо, и мы очень рады, что Антон продолжит выступление за нас».

Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате и 25 игр в плей-офф. Во встречах розыгрыша Кубка Стэнли Худобин отражал 91,7% бросков и пропускал в среднем 2,69 шайбы за игру.

«Антон был счастлив переподписать контракт. Он надеялся на это с самого начала переговоров, и я верю, что обе стороны счастливы», — сказал ТАСС агент вратаря Кент Хьюз. Новый контракт не гарантирует Худобину место первого вратаря «Далласа» в предстоящем сезоне. Вероятнее всего, россиянин будет делить игровое время с Бишопом, который получает $4,9 млн за сезон.

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Лундквист получит шанс на Кубок Стэнли

Лундквист на драфте НХЛ 2000 года был выбран под общим 205-м номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс», за которую выступал с 2005 года. В конце сентября «Рейнджерс» выкупили контракт шведа за год до истечения срока. По нему вратарь получал $8,5 млн в год. В прошедшем сезоне Лундквист провел 30 матчей, из состава его вытеснили российские голкиперы — Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.

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В первый день трансферного окна 38-летний швед подписал годичный контракт с «Вашингтоном». Зарплата Лундквиста составит $1,5 млн. В «Вашингтоне» он станет напарником по вратарской линии россиянина Ильи Самсонова. Помимо 23-летнего голкипера, за столичную команду выступают российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

В составе сборной Швеции Лундквист стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира. Для попадания в Тройной золотой клуб Лундквисту не хватает завоеванного Кубка Стэнли. В «Вашингтоне» в будущем сезоне у шведа появится возможность выиграть долгожданный трофей.

31-летний Холтби, чей контракт с «Вашингтоном» истек по окончании сезона, подписал двухлетнее соглашение с «Ванкувером» с зарплатой $4,3 млн в год. Канадский голкипер в 2016 году был признан лучшим вратарем НХЛ. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2008 года под 93-м номером и всю карьеру провел в столичной команде.

Основной вратарь «Ванкувера» в прошлом сезоне Маркстрём стал игроком «Калгари». «Оттава» подписала четырехлетний контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Мэттом Мюрреем. Канадская команда выменяла голкипера накануне открытия трансферного окна. Тэлбот, выступавший в прошлом сезоне за «Калгари», на правах свободного агента подписал контракт с «Миннесотой», став одноклубником Кирилла Капризова.

35-летний Кроуфорд подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси», его зарплата составит $3,9 млн. За «Чикаго» голкипер выступал с 2005 года. За это время он выиграл Кубок Стэнли в 2013 и 2015 годах.

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Шаттенкирк покинул «Тампу»

Ряд команд в первый день трансферного окна существенно укрепили линию обороны. Кевин Шаттенкирк мог перейти в «Анахайм» еще прошлым летом, но тогда он выбрал меньшие деньги и шанс выиграть Кубок Стэнли в составе «Тампы», заключив контракт на небольшую сумму. Добившись своей цели американец принял предложение «Анахайма» и подписал трехлетнее соглашение на общую сумму $11,7 млн.

Один из многолетних лидеров обороны «Калгари» Ти Джей Броди стал игроком «Торонто». В прошлом сезоне защитник провел за «Калгари» 64 матча, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал 15 результативных передач при коэффициенте полезности «+7». Всего в НХЛ 30-летний Броди провел 634 матча, набрав 266 очков (48 шайб + 218 передач).

Самый результативный защитник «Бостона» последних лет Тори Круг не получил предложения по продлению контракта от клуба, за который выступал с сезона-2011/12. 29-летний американец, набравший в прошлом сезоне 49 (9+40) очков в 61 встрече, подписал семилетний контракт с «Сент-Луисом» на общую сумму $45,5 млн. Таким образом, победителям Кубка Стэнли 2019 года будет крайне сложно подписать новый контракт с олимпийским чемпионом Алексом Пьетранджело, выступавшим за команду с 2009 года.

«Чикаго» подписал двухлетний контракт на $7,4 млн с чешским форвардом Домиником Кубаликом. Претендент на приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи») в своем дебютном сезоне забросил 30 шайб.

В статусе неограниченно свободных агентов из россиян остались Илья Ковальчук, Дмитрий Куликов, Владислав Наместников, Евгений Дадонов.

Всего в первый день трансферного окна клубы НХЛ подписали контрактов на общую сумму чуть более $300 млн. В день открытия трансферного окна прошлого года эта сумма составляла порядка $550 млн.