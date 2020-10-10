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13:45 (мск), источник: ТАСС

Вратарь клуба НХЛ «Даллас» Худобин перенес операцию на руке

ТАСС, 10 октября. Вратарю клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Антону Худобину недавно сделали операцию на руке. Комментарий спортсмена приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Источник: AP 2020

«В моей руке нужно было кое-что исправить, — сказал Худобин. — Надо было заменить нерв, чтобы я мог снова чувствовать свои два пальца. Это не было чем-то серьезным, и операция была небольшая. Восстановлюсь примерно за месяц».

Во время загрузки произошла ошибка.

Худобин рассказал, какие ощущения он испытывал, играя с повреждением. «Я не мог вложить всю силу в бросок, поэтому мне нужно было придумать, как взаимодействовать с защитниками, когда нужно было сделать пас, — отметил вратарь. — Но в остальном все хорошо, у меня же есть еще три пальца. Но все же это было недостаточно хорошо».

Даллас Старз (Даллас)

В пятницу Худобин подписал новый трехлетний контракт с «Даллосом». Зарплата россиянина составит $3,33 млн в год (самый большой ежегодный доход в карьере). По предыдущему двухлетнему контракту он получал $2,5 млн.

Худобин выступает в «Далласе» с 2018 года. В прошедшем сезоне он дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где «Даллас» проиграл «Тампе». 34-летний российский голкипер провел в плей-офф 25 матчей, в его активе 14 побед. Худобин отражал 91,7% бросков и пропускал в среднем 2,69 шайбы за игру.

Россиянин считается вторым вратарем команды после Бена Бишопа, однако американец пропускает много матчей из-за частых травм.

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