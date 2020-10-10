Вратарь клуба НХЛ «Даллас» Худобин перенес операцию на руке

Источник: AP 2020

«В моей руке нужно было кое-что исправить, — сказал Худобин. — Надо было заменить нерв, чтобы я мог снова чувствовать свои два пальца. Это не было чем-то серьезным, и операция была небольшая. Восстановлюсь примерно за месяц».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a2658dc270a99e9d8bd" data-vnd="8a2658dc270a99e9d8bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a2658dc270a99e9d8bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Худобин рассказал, какие ощущения он испытывал, играя с повреждением. «Я не мог вложить всю силу в бросок, поэтому мне нужно было придумать, как взаимодействовать с защитниками, когда нужно было сделать пас, — отметил вратарь. — Но в остальном все хорошо, у меня же есть еще три пальца. Но все же это было недостаточно хорошо».

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

В пятницу Худобин подписал новый трехлетний контракт с «Даллосом». Зарплата россиянина составит $3,33 млн в год (самый большой ежегодный доход в карьере). По предыдущему двухлетнему контракту он получал $2,5 млн.

Худобин выступает в «Далласе» с 2018 года. В прошедшем сезоне он дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где «Даллас» проиграл «Тампе». 34-летний российский голкипер провел в плей-офф 25 матчей, в его активе 14 побед. Худобин отражал 91,7% бросков и пропускал в среднем 2,69 шайбы за игру.