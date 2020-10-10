Вратарь клуба НХЛ «Даллас» Худобин перенес операцию на руке
ТАСС, 10 октября. Вратарю клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Антону Худобину недавно сделали операцию на руке. Комментарий спортсмена приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.
ТАСС, 10 октября. Вратарю клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Антону Худобину недавно сделали операцию на руке. Комментарий спортсмена приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.
«В моей руке нужно было
Худобин рассказал, какие ощущения он испытывал, играя с повреждением. «Я не мог вложить всю силу в бросок, поэтому мне нужно было придумать, как взаимодействовать с защитниками, когда нужно было сделать пас, — отметил вратарь. — Но в остальном все хорошо, у меня же есть еще три пальца. Но все же это было недостаточно хорошо».
В пятницу Худобин подписал новый трехлетний контракт с «Даллосом». Зарплата россиянина составит $3,33 млн в год (самый большой ежегодный доход в карьере). По предыдущему двухлетнему контракту он получал $2,5 млн.
Худобин выступает в «Далласе» с 2018 года. В прошедшем сезоне он дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где «Даллас» проиграл «Тампе». 34-летний российский голкипер провел в
Россиянин считается вторым вратарем команды после Бена Бишопа, однако американец пропускает много матчей