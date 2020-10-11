Задорова обменяли в «Чикаго», Ничушкин получил прибавку. Главные сделки в НХЛ
Валерий теперь будет зарабатывать $ 2,5 млн в год, а Никита будет играть в одной команде с Китом, Кейном и Тэйвзом.
Валерий теперь будет зарабатывать $ 2,5 млн в год, а Никита будет играть в одной команде с Китом, Кейном и Тэйвзом.
Во второй день переходов особую активность проявил «Колорадо» — переподписал Андре Бураковски и Валерия Ничушкина и обменял Никиту Задорова. «Каролина» усилилась Йеспером Фастом, а защитник Тайсон Бэрри стал игроком «Эдмонтона».
Ничушкин в этом сезоне сбросил с плеч весь груз неудач и преобразился — стал забивать, отдавать, хитовать, демонстрировал прежнюю скорость. На его счету было 13 голов и 14 передач в 65 матчах при сумасшедшем показателе полезности «+26».
Ничушкин получил очень неплохой контракт на два года (зарплата выросла в 3,5 раза) и остался в клубе, который будет бороться за Кубок Стэнли. «Колорадо» получил полезного и мощного форварда для третьего звена, который может сыграть и в ударной тройке.
«Валерий выходил в важные отрезки матчей и провёл один из лучших сезонов в карьере. Он габаритный, молодой вингер, который даёт нам глубину атаки, может играть в разных звеньях и надёжен в обороне», — сказал Джо Сакик. Всё так, всё так.
Никита Задоров,
К защитнику Тайсону Бэрри был достаточно большой интерес — он здорово играет в большинстве и набирает много очков (хотя в обороне слабоват). Канадец отклонил более заманчивые предложения других клубов (одно — с зарплатой в $ 6 млн), потому что хотел именно в «Эдмонтон». Даже согласился на однолетний контракт, чтобы показать себя с лучшей стороны и в дальнейшем получить большие деньги. «Я не раздумывал. Возможность играть за “Ойлерз” не связана с деньгами. Я хочу восстановить свои позиции», — заявил он.
«Детройт» сделал два неплохих приобретения — взял Троя Стечера из «Ванкувера», защитника оборонительного плана, и вратаря Томаса Грайсса. Немецкий голкипер стабильнее Джонатана Бернье, правда, посмотрим, как он будет играть, когда перед ним не будет защиты «Айлендерс».
После завершения
Удивительно, но «Рейнджерс» не стали предлагать новый контракт Фасту, который весь сезон играл рядом с Артемием Панариным в ударном звене. Полезнейший игрок, который всегда отрабатывает в обороне и страхует своих партнёров, плюс помогает в атаке. Такой нападающий пригодился бы любой команде, «Каролина» — не исключение. А перспективы «Рейнджерс» в следующем сезоне становятся всё более туманными.
Год назад «Сан-Хосе» удивили всех, заключив соглашение с Лабанком всего на $ 1 млн. Сегодня пришёл день расплаты. Лабанк провёл не лучший сезон, но всё равно получил солидный контракт (особенно для посткоронавирусного мира). Лабанк, а вместе с ним и «Сан-Хосе», верят, что этот год был досадным недоразумением, а следующие будут лучше. В любом случае, это нападающий второго звена, который способен набирать по 50−60 очков за сезон.
«Бостон» приобрёл стабильного снайпера для третьего звена. Смиту 31 год и он практически гарантированно забивает по 20 голов за сезон. Отличное усиление за адекватные деньги для команды, которой не хватало завершителей атак.
Елена Кузнецова