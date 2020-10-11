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11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Задорова обменяли в «Чикаго», Ничушкин получил прибавку. Главные сделки в НХЛ

Валерий теперь будет зарабатывать $ 2,5 млн в год, а Никита будет играть в одной команде с Китом, Кейном и Тэйвзом.

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Источник: AP 2020

Во второй день переходов особую активность проявил «Колорадо» — переподписал Андре Бураковски и Валерия Ничушкина и обменял Никиту Задорова. «Каролина» усилилась Йеспером Фастом, а защитник Тайсон Бэрри стал игроком «Эдмонтона».

«Колорадо» — Валерий Ничушкин
Контракт на два года и $ 5 млн

Ничушкин в этом сезоне сбросил с плеч весь груз неудач и преобразился — стал забивать, отдавать, хитовать, демонстрировал прежнюю скорость. На его счету было 13 голов и 14 передач в 65 матчах при сумасшедшем показателе полезности «+26».

Ничушкин получил очень неплохой контракт на два года (зарплата выросла в 3,5 раза) и остался в клубе, который будет бороться за Кубок Стэнли. «Колорадо» получил полезного и мощного форварда для третьего звена, который может сыграть и в ударной тройке.

«Валерий выходил в важные отрезки матчей и провёл один из лучших сезонов в карьере. Он габаритный, молодой вингер, который даёт нам глубину атаки, может играть в разных звеньях и надёжен в обороне», — сказал Джо Сакик. Всё так, всё так.

Никита Задоров — обмен из «Колорадо» в «Чикаго»
Контракт на 1 год и $ 3,2 млн

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Никита Задоров, ограниченно-свободный агент, покидает «Колорадо», предварительно подписав однолетний контракт на $ 3,2 млн (столько же Никита заработал и в прошлом сезоне). Интерес к защитнику в НХЛ был, но без каких-то серьёзных слухов, и ожидалось, что россиянин просто продлит контракт. «Эвеланш» посчитали, что им важнее добавить глубины атаке, а в линии обороны у них есть более молодые и эффективные в атаке Грейвз и Макар. Но в жёсткости «Эвеланш» теперь определённо потеряют. Задоров — игрок, против которого играть ой как непросто даже лидерам соперников, но сможет ли он получить в «Чикаго» более важную роль, чем у него была в «Колорадо»?

«Эдмонтон» — Тайсон Бэрри
Контракт на 1 год и $ 3,75 млн

К защитнику Тайсону Бэрри был достаточно большой интерес — он здорово играет в большинстве и набирает много очков (хотя в обороне слабоват). Канадец отклонил более заманчивые предложения других клубов (одно — с зарплатой в $ 6 млн), потому что хотел именно в «Эдмонтон». Даже согласился на однолетний контракт, чтобы показать себя с лучшей стороны и в дальнейшем получить большие деньги. «Я не раздумывал. Возможность играть за “Ойлерз” не связана с деньгами. Я хочу восстановить свои позиции», — заявил он.

«Детройт» — Трой Стечер, Томас Грайсс

«Детройт» сделал два неплохих приобретения — взял Троя Стечера из «Ванкувера», защитника оборонительного плана, и вратаря Томаса Грайсса. Немецкий голкипер стабильнее Джонатана Бернье, правда, посмотрим, как он будет играть, когда перед ним не будет защиты «Айлендерс».

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«Коламбус» — Микко Койву
Контракт на один год и $ 1,5 млн

После завершения плей-офф «Миннесота» попрощалась со своим многолетним капитаном Микко Койву. Центрфовард не был уверен, что продолжит карьеру в НХЛ, и взял время на раздумье. Сегодня он определился окончательно — в следующем сезоне Койву станет дядькой-наставником в «Коламбусе» для молодых игроков. Опыт, лидерские качества, рабочая этика — вот это всё, на льду же особой помощи от него ждать не стоит (разве что на вбрасываниях).

«Каролина» — Йеспер Фаст
Контракт на 3 года и $ 6 млн

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Удивительно, но «Рейнджерс» не стали предлагать новый контракт Фасту, который весь сезон играл рядом с Артемием Панариным в ударном звене. Полезнейший игрок, который всегда отрабатывает в обороне и страхует своих партнёров, плюс помогает в атаке. Такой нападающий пригодился бы любой команде, «Каролина» — не исключение. А перспективы «Рейнджерс» в следующем сезоне становятся всё более туманными.

«Сан-Хосе» — Кевин Лабанк
Контракт на 4 года и $ 18,9 млн

Год назад «Сан-Хосе» удивили всех, заключив соглашение с Лабанком всего на $ 1 млн. Сегодня пришёл день расплаты. Лабанк провёл не лучший сезон, но всё равно получил солидный контракт (особенно для посткоронавирусного мира). Лабанк, а вместе с ним и «Сан-Хосе», верят, что этот год был досадным недоразумением, а следующие будут лучше. В любом случае, это нападающий второго звена, который способен набирать по 50−60 очков за сезон.

«Бостон» — Крэйг Смит
Контракт на три года и $ 9,3 млн

«Бостон» приобрёл стабильного снайпера для третьего звена. Смиту 31 год и он практически гарантированно забивает по 20 голов за сезон. Отличное усиление за адекватные деньги для команды, которой не хватало завершителей атак.

Елена Кузнецова

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