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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Наместников подписал двухлетний контракт с «Детройтом»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский нападающий Владислав Наместников подписал двухлетний контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Наместников был выбран «Тампой» в первом раунде драфта-2011. Он выступал за «Лайтнинг» с 2013 по 2018 год. В прошлом сезоне он защищал цвета клубов «Рейнджерс», «Оттава» и «Колорадо».

На счету 27-летнего игрока 189 очков (83 шайбы + 106 результативных передач) в 425 матчах НХЛ.

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