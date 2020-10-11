Наместников подписал двухлетний контракт с «Детройтом»
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский нападающий Владислав Наместников подписал двухлетний контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский нападающий Владислав Наместников подписал двухлетний контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
Наместников был выбран «Тампой» в первом раунде драфта-2011. Он выступал за «Лайтнинг» с 2013 по 2018 год. В прошлом сезоне он защищал цвета клубов «Рейнджерс», «Оттава» и «Колорадо».
На счету 27-летнего игрока 189 очков (83 шайбы + 106 результативных передач) в 425 матчах НХЛ.