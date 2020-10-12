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10:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Никита Задоров: «Блэкхокс» получили нужного им игрока

Новичок «Чикаго» Никита Задоров заявил, что клуб давно хотел видеть его в своих рядах.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Знал, что «Чикаго» сделал предложение «Колорадо» два дня назад. Процесс шел, тут уже зависело от нас, — цитирует Задорова сайт НХЛ. — И мы решили согласиться на этот обмен. Никаким сюрпризом это не стало. Кстати, они предлагали обмен с участием меня еще на прошлом драфте, но «Колорадо» отказался. А в этой ситуации они поняли, что нужно попробовать еще раз. И теперь у них получилось.

Больше этот обмен произошел из-за моих амбиций. Я считаю, что хочу и могу играть больше. И вот «Чикаго» меня видит в лучшей роли, чем тренеры «Колорадо». Все-таки больше из-за этого.

Мне приятно, что команда меня очень хотела, интересовалась мной три года. И вот «Блэкхокс» получили нужного им игрока. «Чикаго» — великий клуб с хорошей историей. Я очень рад, что все так произошло. Это хорошая команда для меня, где я смогу раскрыться еще больше как игрок. Меня та травма чуть останавливала в последние два года. Я очень рад, что наконец-то сделал операцию. И в следующем сезоне, надеюсь, у меня не будет никаких проблем с бросками, силовыми приемами, драками.

Я к декабрю восстановлюсь на 100 процентов, — сообщил Задоров. — Кисть стала только сильнее, меня зашили хорошо, просверлили как надо. Операцию делал лучший доктор. Никаких проблем у меня уже не будет.

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