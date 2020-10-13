Главный трансфер осени в НХЛ. Звездный канадец получит в «Вегасе» больше 60 миллионов долларов

Источник: AP 2020

Никто не ждал, что в свой первый сезон в НХЛ «Вегас» выйдет в финал Кубка Стэнли. Потому что чемпионскую команду, как говорили, надо строить несколько лет. Но, даже списав тот результат на везение и прочие иррациональные факторы, натыкаешься на новый факт. «Вегас» второго, третьего, а теперь и четвертого сезона — одна из мощнейших команд в НХЛ. Может, и не выиграет, но в фаворитах всегда будет, и по праву.

«Вегас» неожиданно превратился из команды изгоев с кучей пиков и проспектов в контендера, которому нужно побеждать здесь и сейчас или в худшем случае очень скоро. «Голден Найтс» не супервозрастные, их окно не собирается захлопнуться, потому что лидеры постарели — но мало ли что пойдет не так и мало ли кто вырастет у конкурентов.

За время после финала «Вегас» добавил к тому составу из больших фигур Штястны (сейчас, правда, отдал обратно в «Виннипег»), Пачиоретти, Стоуна и Ленера. Проблема отставания в мастерстве, которая во многом стоила той серии с «Вашингтоном», на бумаге то уж точно ушла. «Вегас» в плей-офф, скорее всего, не был бы фаворитом только в паре с «Тампой» и, возможно, «Колорадо».

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И теперь «Голден Найтс» к своем полчищу добавляют еще одну звезду. Главный лот на рынке свободных агентов. Недовольные — видимо, фанаты «Сент-Луиса» или те, кто считает, что «Вегас» в НХЛ находится в слишком привилегированном положении и оттого все усиливается и усиливается — говорят, что 8,8 миллиона в год на семь лет для Алекса Пьетранджело это многовато.

Но скепсис тут выглядит не очень рационально. После старения Кита и Уэбера, деградации Даути именно Пьетранджело — сильнейший канадский защитник в НХЛ. Он 8-й по результативности среди всех игроков обороны лиги за последние пять сезонов, но вряд ли кто-то серьезно будет сравнивать с Алексом по навыкам в разрушении с превосходящими его по очкам Карлссоном (и Карлсоном), Бернсом, Крюгом и Яндлом. Лишь Йоси и Хедман стоят на ступеньку выше, да и про виртуальный рейтинг защитников НХЛ прямо сейчас можно сказать то же самое.

6,5 Крюга от «Сент-Луиса» — уж точно не лучше 8,8 Пьетранджело, к тому же нельзя просто так отбросить факт, что Алекс свой для «Блюз» и выиграл с ними Кубок Стэнли. «Сент-Луис» не захотел чем-то жертвовать ради него и предлагал всего 8, а вот «Вегасу» придется расчищать платежку и отдавать Нэйта Шмидта. Это очень обидно, так как американец из третьей пары «Вашингтона» в новой команде вдруг стал защитником уровня первой. Но Пьетранджело все же лучше.

«Вегас» становится еще сильнее и ближе к Кубку. И по мощи состава продолжает оставаться в НХЛ в топ-3 вместе с «Тампой» и «Колорадо». Причем не факт, что на третьем месте.

Вопрос в другом — а исправит ли Пьетранджело то, из-за чего «Вегас» не прошел в финал в этом году? Да, «Голден Найтс» еще добавят в обороне, но не то чтобы в плей-офф их сгубило именно он. Большинство? Ведущий для спецбригад защитник Теодор, мягко говоря, не провалился.

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Проблема в креативе — и после финала, в котором Пойнт с Кучеровым опять творили и творили, стала еще больше видна разница между разнообразной «Тампой» и прямолинейным «Вегасом». «Даллас» раскусил «Рыцарей» и пережевал, но против «Болтс» это было невозможно. И ведь «Ванкувер» «Вегас» прошел с большим напрягом. Он, конечно, легко выйдет в плей-офф-2021, выйдет с высокого места, будет мощнее почти всех, но спасет ли Пьетранджело от новых разочарований?

Главный конкурент по Западу «Колорадо» не взял на рынке новых топ-игроков, но сработал так, что куда более понятно, в чем он должен добавить. Вратарская линия, если Грубауэр вновь не травмируется. Оборона, в которой Макар станет старше и опытнее, появится талантливый Байрам и добавится Девон Тэйвз из «Айлендерс». И даже и так сумасшедшая атака, куда добавился уже выигрывавший Кубок Саад. А ведь еще и место под потолком, видимо, останется — в отличие от «Вегаса».

Так что трансфер хороший, «Вегас» силен — но все равно вызывает сомнения в своем успехе.