Главный трансфер осени в НХЛ. Звездный канадец получит в «Вегасе» больше 60 миллионов долларов
Защитник Алекс Пьетранджело подписал с «Голден Найтс» семилетний контракт на общую сумму 61,6 миллиона долларов — по 8,8 в среднем за сезон.
Защитник Алекс Пьетранджело подписал с «Голден Найтс» семилетний контракт на общую сумму 61,6 миллиона долларов — по 8,8 в среднем за сезон.
Никто не ждал, что в свой первый сезон в НХЛ «Вегас» выйдет в финал Кубка Стэнли. Потому что чемпионскую команду, как говорили, надо строить несколько лет. Но, даже списав тот результат на везение и прочие иррациональные факторы, натыкаешься на новый факт. «Вегас» второго, третьего, а теперь и четвертого сезона — одна из мощнейших команд в НХЛ. Может, и не выиграет, но в фаворитах всегда будет, и по праву.
«Вегас» неожиданно превратился из команды изгоев с кучей пиков и проспектов в контендера, которому нужно побеждать здесь и сейчас или в худшем случае очень скоро. «Голден Найтс» не супервозрастные, их окно не собирается захлопнуться, потому что лидеры постарели — но мало ли что пойдет не так и мало ли кто вырастет у конкурентов.
За время после финала «Вегас» добавил к тому составу из больших фигур Штястны (сейчас, правда, отдал обратно в «Виннипег»), Пачиоретти, Стоуна и Ленера. Проблема отставания в мастерстве, которая во многом стоила той серии с «Вашингтоном», на бумаге то уж точно ушла. «Вегас» в
И теперь «Голден Найтс» к своем полчищу добавляют еще одну звезду. Главный лот на рынке свободных агентов. Недовольные — видимо, фанаты «Сент-Луиса» или те, кто считает, что «Вегас» в НХЛ находится в слишком привилегированном положении и оттого все усиливается и усиливается — говорят, что 8,8 миллиона в год на семь лет для Алекса Пьетранджело это многовато.
Но скепсис тут выглядит не очень рационально. После старения Кита и Уэбера, деградации Даути именно Пьетранджело — сильнейший канадский защитник в НХЛ. Он 8-й по результативности среди всех игроков обороны лиги за последние пять сезонов, но вряд ли
6,5 Крюга от «Сент-Луиса» — уж точно не лучше 8,8 Пьетранджело, к тому же нельзя просто так отбросить факт, что Алекс свой для «Блюз» и выиграл с ними Кубок Стэнли. «Сент-Луис» не захотел
«Вегас» становится еще сильнее и ближе к Кубку. И по мощи состава продолжает оставаться в НХЛ в топ-3 вместе с «Тампой» и «Колорадо». Причем не факт, что на третьем месте.
Вопрос в другом — а исправит ли Пьетранджело то,
Проблема в креативе — и после финала, в котором Пойнт с Кучеровым опять творили и творили, стала еще больше видна разница между разнообразной «Тампой» и прямолинейным «Вегасом». «Даллас» раскусил «Рыцарей» и пережевал, но против «Болтс» это было невозможно. И ведь «Ванкувер» «Вегас» прошел с большим напрягом. Он, конечно, легко выйдет в плей-офф-2021, выйдет с высокого места, будет мощнее почти всех, но спасет ли Пьетранджело от новых разочарований?
Главный конкурент по Западу «Колорадо» не взял на рынке новых
Так что трансфер хороший, «Вегас» силен — но все равно вызывает сомнения в своем успехе.
Павел Климовицкий