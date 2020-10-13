Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
12.10
Торпедо НН
Сибирь
32
Хоккей. КХЛ
12.10
Сочи
Авангард
27
Хоккей. КХЛ
12.10
Спартак
Куньлунь
64
Хоккей. КХЛ
12.10
СКА
ХК Динамо
34
Хоккей. КХЛ
12.10
Витязь
Амур
63
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
11:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный трансфер осени в НХЛ. Звездный канадец получит в «Вегасе» больше 60 миллионов долларов

Защитник Алекс Пьетранджело подписал с «Голден Найтс» семилетний контракт на общую сумму 61,6 миллиона долларов — по 8,8 в среднем за сезон.

Наверх
Источник: AP 2020

Никто не ждал, что в свой первый сезон в НХЛ «Вегас» выйдет в финал Кубка Стэнли. Потому что чемпионскую команду, как говорили, надо строить несколько лет. Но, даже списав тот результат на везение и прочие иррациональные факторы, натыкаешься на новый факт. «Вегас» второго, третьего, а теперь и четвертого сезона — одна из мощнейших команд в НХЛ. Может, и не выиграет, но в фаворитах всегда будет, и по праву.

«Вегас» неожиданно превратился из команды изгоев с кучей пиков и проспектов в контендера, которому нужно побеждать здесь и сейчас или в худшем случае очень скоро. «Голден Найтс» не супервозрастные, их окно не собирается захлопнуться, потому что лидеры постарели — но мало ли что пойдет не так и мало ли кто вырастет у конкурентов.

За время после финала «Вегас» добавил к тому составу из больших фигур Штястны (сейчас, правда, отдал обратно в «Виннипег»), Пачиоретти, Стоуна и Ленера. Проблема отставания в мастерстве, которая во многом стоила той серии с «Вашингтоном», на бумаге то уж точно ушла. «Вегас» в плей-офф, скорее всего, не был бы фаворитом только в паре с «Тампой» и, возможно, «Колорадо».

Во время загрузки произошла ошибка.

И теперь «Голден Найтс» к своем полчищу добавляют еще одну звезду. Главный лот на рынке свободных агентов. Недовольные — видимо, фанаты «Сент-Луиса» или те, кто считает, что «Вегас» в НХЛ находится в слишком привилегированном положении и оттого все усиливается и усиливается — говорят, что 8,8 миллиона в год на семь лет для Алекса Пьетранджело это многовато.

Читайте также
Задорова обменяли в «Чикаго», Ничушкин получил прибавку. Главные сделки в НХЛ

Но скепсис тут выглядит не очень рационально. После старения Кита и Уэбера, деградации Даути именно Пьетранджело — сильнейший канадский защитник в НХЛ. Он 8-й по результативности среди всех игроков обороны лиги за последние пять сезонов, но вряд ли кто-то серьезно будет сравнивать с Алексом по навыкам в разрушении с превосходящими его по очкам Карлссоном (и Карлсоном), Бернсом, Крюгом и Яндлом. Лишь Йоси и Хедман стоят на ступеньку выше, да и про виртуальный рейтинг защитников НХЛ прямо сейчас можно сказать то же самое.

6,5 Крюга от «Сент-Луиса» — уж точно не лучше 8,8 Пьетранджело, к тому же нельзя просто так отбросить факт, что Алекс свой для «Блюз» и выиграл с ними Кубок Стэнли. «Сент-Луис» не захотел чем-то жертвовать ради него и предлагал всего 8, а вот «Вегасу» придется расчищать платежку и отдавать Нэйта Шмидта. Это очень обидно, так как американец из третьей пары «Вашингтона» в новой команде вдруг стал защитником уровня первой. Но Пьетранджело все же лучше.

«Вегас» становится еще сильнее и ближе к Кубку. И по мощи состава продолжает оставаться в НХЛ в топ-3 вместе с «Тампой» и «Колорадо». Причем не факт, что на третьем месте.

Вопрос в другом — а исправит ли Пьетранджело то, из-за чего «Вегас» не прошел в финал в этом году? Да, «Голден Найтс» еще добавят в обороне, но не то чтобы в плей-офф их сгубило именно он. Большинство? Ведущий для спецбригад защитник Теодор, мягко говоря, не провалился.

Читайте также
Наместников подписал двухлетний контракт с «Детройтом»

Проблема в креативе — и после финала, в котором Пойнт с Кучеровым опять творили и творили, стала еще больше видна разница между разнообразной «Тампой» и прямолинейным «Вегасом». «Даллас» раскусил «Рыцарей» и пережевал, но против «Болтс» это было невозможно. И ведь «Ванкувер» «Вегас» прошел с большим напрягом. Он, конечно, легко выйдет в плей-офф-2021, выйдет с высокого места, будет мощнее почти всех, но спасет ли Пьетранджело от новых разочарований?

Главный конкурент по Западу «Колорадо» не взял на рынке новых топ-игроков, но сработал так, что куда более понятно, в чем он должен добавить. Вратарская линия, если Грубауэр вновь не травмируется. Оборона, в которой Макар станет старше и опытнее, появится талантливый Байрам и добавится Девон Тэйвз из «Айлендерс». И даже и так сумасшедшая атака, куда добавился уже выигрывавший Кубок Саад. А ведь еще и место под потолком, видимо, останется — в отличие от «Вегаса».

Так что трансфер хороший, «Вегас» силен — но все равно вызывает сомнения в своем успехе.

Павел Климовицкий

 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
«Барса» Кумана прекрасна. У каталонцев исчезла Месси-зависимость
Фанаты «Ливерпуля» просят купить экс-вратаря «Спартака»
Погромы в США: фанаты отметили победу «Лейкерс» в НБА
Куда пропал Александр Емельяненко? Спросили у тренера и подруги
Назван самый переоцененный футболист в истории
Бывший соперник Нурмагомедова назвал его главную силу
Почти 70 человек арестованы после победы «Лейкерс» в финале НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь