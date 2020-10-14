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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» потерял Пастрняка и Маршанда на 5 и 4 месяца соответственно

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Форварды «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и Брэд Маршанд пропустят пять и четыре месяца соответственно из-за травм, сообщается на сайте НХЛ.

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Источник: AP 2020

Пастрняк 16 сентября перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава, Маршанд 14 сентября был прооперирован из-за грыжи.

В минувшем сезоне Пастрняк набрал 105 очков (51 шайба + 54 передачи) в 80 матчах, на счету Маршанда — 99 баллов (35+64) в 83 встречах.

Новый сезон НХЛ планируется начать 1 января 2021 года.

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