«Бостон» потерял Пастрняка и Маршанда на 5 и 4 месяца соответственно
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Форварды «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и Брэд Маршанд пропустят пять и четыре месяца соответственно
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Форварды «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и Брэд Маршанд пропустят пять и четыре месяца соответственно
Пастрняк 16 сентября перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава, Маршанд 14 сентября был прооперирован
В минувшем сезоне Пастрняк набрал 105 очков (51 шайба + 54 передачи) в 80 матчах, на счету Маршанда — 99 баллов (35+64) в 83 встречах.
Новый сезон НХЛ планируется начать 1 января 2021 года.