Дадонов и Ковальчук вошли в рейтинг из 10 лучших свободных агентов от Sportsnet

В этот рейтинг вошли сразу два представителя России — это 31-летний нападающий Евгений Дадонов, выступавший в прошлом сезоне за «Флориду Пантерз», и его 37-летний коллега по амплуа Илья Ковальчук, игравший за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».



Рейтинг из 10 лучших свободных агентов НХЛ выглядит следующим образом:



1. Майк Хоффман (в прошлом сезоне выступал за «Флориду Пантерз»);

2. Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»);

3. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл Предаторз»);

4. Трэвис Хамоник («Калгари Флэймз»);

5. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз»);

6. Эрик Хаула («Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз»);

7. Карл Содерберг («Аризона Койотс»);

8. Энтони Дюклер («Оттава Сенаторз»);

9. Сами Ватанен («Нью-Джерси Дэвилз»);

10. Андреас Атанасиу («Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз»).