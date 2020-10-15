«Монреаль» подписал с Галлахером контракт на 39 миллионов долларов
«Монреаль» объявил о подписании нового контракта с нападающим Бренданом Галлахером.
«Монреаль» объявил о подписании нового контракта с нападающим Бренданом Галлахером.
У канадца оставался один год действующего соглашения с зарплатой 3,75 миллиона долларов.
Новый контракт рассчитан на 6 лет. Зарплата игрока составит 6,5 миллиона долларов в год.
Галлахер выступает за «Канадиенс» с 2012 года. В прошлом сезоне он набрал 43 (22+21) очка в 59 матчах. В