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09:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монреаль» подписал с Галлахером контракт на 39 миллионов долларов

«Монреаль» объявил о подписании нового контракта с нападающим Бренданом Галлахером.

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Источник: Спорт-Экспресс

У канадца оставался один год действующего соглашения с зарплатой 3,75 миллиона долларов.

Новый контракт рассчитан на 6 лет. Зарплата игрока составит 6,5 миллиона долларов в год.

Галлахер выступает за «Канадиенс» с 2012 года. В прошлом сезоне он набрал 43 (22+21) очка в 59 матчах. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 9 играх.

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