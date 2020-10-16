Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
09:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Георгиев согласовал условия контракта с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российский вратарь Александр Георгиев согласовал условия контракта с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: Reuters

Георгиев летом 2017 года подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс». По окончании сезона-2019/20 24-летний россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента. В октябре стало известно, что вратарь обратился в арбитраж по контрактному предложению клуба. Слушания должны были пройти 31 октября.

По информации Ассошиэйтед Пресс, стороны согласовали двухлетний контракт, по которому вратарь будет получать 2,425 миллиона долларов в год.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Георгиев провел за «Рейнджерс» 34 матча, отражая 91% бросков при коэффициенте надежности 3,04.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Любимчик Конте едет в Москву. «Спартак» арендовал чемпиона АПЛ
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной России
Биатлонист РФ пропустил три теста. Ему грозит дисквалификация
Александра Трусова выполнила уникальный прыжок (видео)
Премьер Японии намерен провести ОИ во что бы то ни стало
Министр спорта Италии раскритиковал Криштиану Роналду
Экс-игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь