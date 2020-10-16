Георгиев согласовал условия контракта с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российский вратарь Александр Георгиев согласовал условия контракта с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российский вратарь Александр Георгиев согласовал условия контракта с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте команды.
Георгиев летом 2017 года подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс». По окончании сезона-2019/20 24-летний россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента. В октябре стало известно, что вратарь обратился в арбитраж по контрактному предложению клуба. Слушания должны были пройти 31 октября.
По информации Ассошиэйтед Пресс, стороны согласовали двухлетний контракт, по которому вратарь будет получать 2,425 миллиона долларов в год.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Георгиев провел за «Рейнджерс» 34 матча, отражая 91% бросков при коэффициенте надежности 3,04.