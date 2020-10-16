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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Sportsnet: «Тампа» просила Стэмкоса снять запрет на обмен

«Тампа-Бэй» ищет варианты разгрузить платежную ведомость.

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Источник: Спорт-Экспресс

Руководство клуба даже просило капитана Стивена Стэмкоса снять запрет на обмены, утверждает Sportsnet.

30-летний канадец провел всю карьеру в НХЛ в «Лайтнинг». Он был выбран под общим 1-м номером на драфте-2008.

С тех пор Стэмкос успел провести в НХЛ 803 матча и набрать 832 (422+410) очка. В прошедшем плей-офф форвард только один раз появился на льду, успев забить шайбу, а все остальное время восстанавливался после травмы.

Недавно ему была сделана новая операция. Контракт Стэмкоса с зарплатой в 8,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

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