Аскаров и Сорокин возглавили рейтинг вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic
Авторитетное издание The Athletic составило список лучших
Авторитетное издание The Athletic составило список лучших
Оно составило десятку самых перспективных голкиперов.
Список возглавил голкипер СКА Ярослав Аскаров. 18-летний россиянин был выбран на драфте-2020 под общим 11-м номером «Нэшвиллом».
На второй строчке расположился голкипер системы «Айлендерс» Илья Сорокин. 24-летний россиянин, который был выбран «Островитянами» на драфте-2004 под общим 78-м номером, в это межсезонье решился на отъезд в Северную Америку.
Замкнул тройку лидеров 19-летний проспект «Флориды» Спенсер Найт.