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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аскаров и Сорокин возглавили рейтинг вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic

Авторитетное издание The Athletic составило список лучших вратарей-проспектов клубов НХЛ после драфта-2020.

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Источник: Спорт-Экспресс

Оно составило десятку самых перспективных голкиперов.

Список возглавил голкипер СКА Ярослав Аскаров. 18-летний россиянин был выбран на драфте-2020 под общим 11-м номером «Нэшвиллом».

На второй строчке расположился голкипер системы «Айлендерс» Илья Сорокин. 24-летний россиянин, который был выбран «Островитянами» на драфте-2004 под общим 78-м номером, в это межсезонье решился на отъезд в Северную Америку.

Замкнул тройку лидеров 19-летний проспект «Флориды» Спенсер Найт.

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