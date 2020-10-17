От НХЛ до драфта отказов в Нижнекамске. Как сложились карьеры недавних белорусских заокеанских надежд
Белорусы без НХЛ уже почти пять лет.
Белорусы без НХЛ уже почти пять лет.
Белорус последний раз ступал на НХЛовский лед почти пять лет назад. 15 марта 2016 года Михаил Грабовский сыграл в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом». Дальше — снежная пустыня, если говорить о наших в сильнейшей лиге планеты. Надежды есть, на новое и талантливое поколение. Но были надежды и раньше. Правда,
Не задрафтован.
НХЛ: 3 матча, 1 (0+1) очко («Тампа»).
АХЛ: 136 матчей, 48 (6+42) очков в «регулярке», 17 матчей, 2 (1+1) очка в
Где сейчас: «Салават Юлаев» (КХЛ).
Дмитрий Коробов, по крайней мере, мечту многих осуществил. Он стал девятым белорусом, которому удалось сыграть в Национальной хоккейной лиге. Причем пробивался в элиту мирового хоккея защитник не совсем типичным способом. Он не рос в юниорский заокеанских лигах, не учился в тамошних университетах. До отъезда в Северную Америку, который случился, кстати, в 23 года, Коробов играл исключительно в Беларуси.
Начинал в системе «Гомеля», в составе основной команды которого и дебютировал во взрослом чемпионате Беларуси в сезоне-2006/07. А через три года Коробов уже играл за минское «Динамо» в КХЛ. Хоккеист отличался отменными габаритами, был отличной опцией при игре в меньшинстве, да и очки набирал
Первый год, как положено, Коробов оттрубил в АХЛ. В составе «Сиракьюз» он набрал 22 (3+19) очка в 65 матчах при добротном показателе полезности «+20». Наверху успехи белоруса оценили, и уже 1 ноября 2013 года Дмитрий надел свитер «Тампы» и вышел на лед в матче с «Лос-Анджелесом». Получил 13 минут айстайма, применил один силовой прием. И вошел в истории — как один из немногих белорусских НХЛовцев.
По ходу встречи, которую флоридцы проиграли (2:5), дебют белоруса прокомментировал коуч «Тампы» Джон Купер: «Мы считаем, что Коробов готов играть. Он готов, у него есть на это силы. “Тампа” играет в жесткий силовой хоккей и Коробов отлично вольется в состав. Дима поможет команде при игре в меньшинстве, будет блокировать броски».
Планы на белоруса были, но судьба отмерила ему еще лишь две игры в НХЛ: с «Монреалем» и «Рейнджерс». В игре с «конными полицейскими» случилось еще одно знаменательное событие. Коробов набрал первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу. Казалось бы, вот оно, нужно цепляться и доказывать еще. Но шанса белорусу больше не дали. Сезон он завершил в фарме. После чего вернулся в КХЛ, в «Атлант». Дмитрий надеялся снять «второй дубль», но такой возможности больше не представилось.
А затем были «Спартак», минское «Динамо», «Торпедо», «Амур». Где в прошлом сезоне белоруса даже усадили на лавку. «В предыдущих играх, когда он был на льду, мы пропускали шайбы, поэтому дали шанс другим игрокам. И теперь ему надо ждать, пока эти хоккеисты начнут ошибаться в его стиле, и тогда он займет свое место в составе», — это слова тренера хабаровчан.
Летом Дмитрий неожиданно перешел в топовый «Салават». В 14 матчах у него 4 передачи при коэффициенте «+2».
Не задрафтован.
НХЛ: 1 матч.
АХЛ: 176 матчей, 62 (21+41) очка.
Где сейчас: «Нефтехимик», 9 матчей, 2 (1+1) очка, «-6».
У
Роман не сдался — и пошел напролом. Он подписал контракт с «Олбани», фармом «Нью-Джерси» в АХЛ. В первом сезоне во взрослом хоккее Граборенко набрал 5 (1+4) очков в 34 матчах, а также сыграл на уже втором для себя взрослом чемпионате мира. Тренерам определенно нравилась его антропометрия. Понравилась она и менеджменту «Нью-Джерси»: летом 2013-го Граборенко подписал трехлетний контракт новичка с «Дьяволами». После чего уже в статусе, так сказать, официального проспекта начал рыть лед в АХЛ и, временами, в ECHL.
Третий сезон в «Олбани» начинался для Романа феерично: он набрал 14 (4+10) очков в первых 20 матчах. А затем в матче с «Ютикой» попал под грязный силовой и заработал сотрясение и переломы костей лица. Это стоило Роману двух месяцев вне игры. Но, вернувшись в феврале, к апрелю он вышел на прежний уровень и получил вызов «Нью-Джерси», который доигрывал неудачный сезон.
9 апреля 2015 года Роман Граборенко впервые сыграл в НХЛ. Он попал в состав на матч с «Тампой», провел на льду 12 минут и заработал «+1». Как оказалось, это был первый и последний шанс для белорусского защитника. Он вернулся в «Олбани», где отыграл еще сезон по контракту. Потом попытался пробиться в «Торонто» через кэмп. После чего вернулся в Европу, в минское «Динамо».
Роману и дальше пришлось сражаться с травмами. После отрезка в «Динамо», «Нефтехимике» и «Куньлуне» в КХЛ был период в Чехии. Теперь у Граборенко еще одно повреждение, и он — на драфте отказов в Нижнекамске. Но так или иначе, Роман ретроспективно — последний доселе белорус, которому удалось пробиться в сильнейшую лигу мира.
Драфт-2009, «Тампа» (7-й раунд, 183-й номер).
АХЛ: 132 матча, 31 (4+27) очко в «регулярках», 3 (1+2) очка в 19 матчах
Где сейчас: «Авангард», 13 матчей, 0 очков, «+3».
Готовец тоже рано уехал в США. Он учился и играл в хоккей в старшей школе, затем поступил в университет Корнелла, где отучился на экономиста и параллельно представлял учебное заведение в NCAA. Причем на драфте Кирилла выбрали, когда он играл еще в школе. Скауты отмечали, что белорус хорошо контролирует шайбу, классно играет на чужой синей, очень полезен в большинстве, у него отличный бросок. Но при этом предупреждали, что Готовцу надо бы добавить в «физике».
После университета Готовец пошел играть во взрослый хоккей в АХЛ. Участвовал в в тренировочных кэмпах НХЛовских клубов. И мечтал о сильнейшей лиге мира. Но не срослось. После годичной побывки в минском «Динамо» Кирилл еще на год подписался в АХЛ. Но затем вновь вернулся в Старый Свет. После прошлогоднего провального сезона он перешел в «Авангард».
Не задрафтован.
АХЛ: 130 матчей, 14 (1+13) очков, 335 штрафных минут.
Где сейчас: «Трактор», 14 матчей, 1 (0+1) очко.
Еще один белорусский хоккеист с американской университетской степенью. Евенко в юности успел поиграть в Германии, а затем перебрался за океан, где выступал в главной юниорской лиге США, а после в университете Массачусетса, где получил диплом по менеджменту.
Такой высокорослый хоккеист не мог не попробовать себя на взрослом заокеанском уровне. Летом 2015-го он приехал в кэмп «Коламбуса», где произвел впечатление на менеджмент и тренеров. Евенко сыграл в паре выставочных матчей, спровоцировал на себе удаление самого Сида Кросби и получил контракт новичка на один год. «Олег усердно работал как на льду, так и вне его, и отлично проявил себя на двух турнирах новичков, а также в нашем тренировочном лагере.
Он заработал этот контракт, и мы ждем, что он будет развивать свою игру в течение предстоящего сезона», — говорил генменеджер «синекурточников».
Тогда действительно казалось, что шанс у Евенко есть. Однако он погряз в АХЛовской рутине. Да, эффектных драк у белоруса было не отнять, но НХЛ изменилась, и тафгаи там теперь все чаще в роли безработных. А в остальном Олег по ходу сезона тренеров «Коламбуса» не впечатлил. После был еще год в фарме «Блю Джекетс», затем сезон в «Стоктоне» и прорыв в европейский взрослый хоккей. Вначале в минском «Динамо», а теперь в «Тракторе», где Евенко уже успел запомниться победой в драке с одного удара.
Драфт-2016, «Калгари» (7-й раунд, 186-й номер).
АХЛ: 49 матчей, 7 (3+4) очка.
Где сейчас: «Динамо» Минск, 2 матча, 0 очков.
И вновь габаритный защитник с ростом за два метра, на которого были большие надежды. Фальковский был заметен в юниорской лиге Онтарио, зарубежные эксперты хвалили его хорошее для такого роста катание и умение играть в большинстве. Степан сыграл на молодежном чемпионате мира в элите, был задрафтован «Калгари», но контракт от «огоньков» не получил. Зато стал звездой в ECHL, где был одним из лучших
Степана заметили скауты «Лос-Анджелеса» и дали контракт на три года. Увы, серьезного прогресса за три года не случилось. В АХЛ Фальковский выглядел посредственно,
Не задрафтован.
АХЛ: 33 матча, 88.7% отраженных бросков, 3.60 кн.
Где сейчас: «Сочи», 1 матч, 88.9%, 5.45.
Гомельчанин заявил о себе на том самом молодежном чемпионате мира в Финляндии, где брал все, что можно было брать, и тащил там, где тащить было невозможно. А еще впечатлил мир, выскочив с лавки в попытке спасти пустые ворота.
В итоге, белоруса задрафтовали в юниорскую USHL, где он провел сезон, после чего повторил путь Олег Евенко: съездил в кэмп «Коламбуса» и перешел в систему этого клуба. Правда, на контракт не с головной командой, а с фармом в АХЛ «Кливлендом». Но во второй североамериканской лиге у белоруса не пошло. Вроде бы Иван и выдал несколько неплохих матчей, но тренеры гомельчанину доверять не стали. И после первых же неудач отправили в ECHL.
Ситуация повторилась и в фарме «Ванкувера». В прошлом году Кульбаков решил вернуться в Европу, провел неплохой сезон в ВХЛ, а летом подписался с «Сочи». Где тоже пока играет в фарме. Ивану всего 24, для вратаря это не возраст. Время раскрыться еще есть.
Филипп Матюшонок