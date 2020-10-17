От НХЛ до драфта отказов в Нижнекамске. Как сложились карьеры недавних белорусских заокеанских надежд

Источник: РИА "Новости"

Белорус последний раз ступал на НХЛовский лед почти пять лет назад. 15 марта 2016 года Михаил Грабовский сыграл в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом». Дальше — снежная пустыня, если говорить о наших в сильнейшей лиге планеты. Надежды есть, на новое и талантливое поколение. Но были надежды и раньше. Правда, что-то пошло не так. О том и рассказ.

Дмитрий Коробов

Не задрафтован.

НХЛ: 3 матча, 1 (0+1) очко («Тампа»).

АХЛ: 136 матчей, 48 (6+42) очков в «регулярке», 17 матчей, 2 (1+1) очка в плей-офф.

Где сейчас: «Салават Юлаев» (КХЛ).



Дмитрий Коробов, по крайней мере, мечту многих осуществил. Он стал девятым белорусом, которому удалось сыграть в Национальной хоккейной лиге. Причем пробивался в элиту мирового хоккея защитник не совсем типичным способом. Он не рос в юниорский заокеанских лигах, не учился в тамошних университетах. До отъезда в Северную Америку, который случился, кстати, в 23 года, Коробов играл исключительно в Беларуси.



Начинал в системе «Гомеля», в составе основной команды которого и дебютировал во взрослом чемпионате Беларуси в сезоне-2006/07. А через три года Коробов уже играл за минское «Динамо» в КХЛ. Хоккеист отличался отменными габаритами, был отличной опцией при игре в меньшинстве, да и очки набирал более-менее регулярно. Уже по ходу второго сезона в КХЛ на Дмитрия обратили внимание за океаном, а именно в «Тампе». Все срослось в 2012-м: осенью белорус вроде бы собирается переходить в «Локомотив», однако от заокеанских предложений амбициозные молодые люди не отказываются. «Лайтнинг» дает Дмитрию двухлетний контракт новичка, и тот с радостью впервые в карьере уезжает покорять Америку.



Первый год, как положено, Коробов оттрубил в АХЛ. В составе «Сиракьюз» он набрал 22 (3+19) очка в 65 матчах при добротном показателе полезности «+20». Наверху успехи белоруса оценили, и уже 1 ноября 2013 года Дмитрий надел свитер «Тампы» и вышел на лед в матче с «Лос-Анджелесом». Получил 13 минут айстайма, применил один силовой прием. И вошел в истории — как один из немногих белорусских НХЛовцев.



По ходу встречи, которую флоридцы проиграли (2:5), дебют белоруса прокомментировал коуч «Тампы» Джон Купер: «Мы считаем, что Коробов готов играть. Он готов, у него есть на это силы. “Тампа” играет в жесткий силовой хоккей и Коробов отлично вольется в состав. Дима поможет команде при игре в меньшинстве, будет блокировать броски».



Планы на белоруса были, но судьба отмерила ему еще лишь две игры в НХЛ: с «Монреалем» и «Рейнджерс». В игре с «конными полицейскими» случилось еще одно знаменательное событие. Коробов набрал первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу. Казалось бы, вот оно, нужно цепляться и доказывать еще. Но шанса белорусу больше не дали. Сезон он завершил в фарме. После чего вернулся в КХЛ, в «Атлант». Дмитрий надеялся снять «второй дубль», но такой возможности больше не представилось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b1b72fc54dc406c0be10" data-vnd="b1b72fc54dc406c0be10" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b1b72fc54dc406c0be10" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.





А затем были «Спартак», минское «Динамо», «Торпедо», «Амур». Где в прошлом сезоне белоруса даже усадили на лавку. «В предыдущих играх, когда он был на льду, мы пропускали шайбы, поэтому дали шанс другим игрокам. И теперь ему надо ждать, пока эти хоккеисты начнут ошибаться в его стиле, и тогда он займет свое место в составе», — это слова тренера хабаровчан.



Летом Дмитрий неожиданно перешел в топовый «Салават». В 14 матчах у него 4 передачи при коэффициенте «+2».

Роман Граборенко

Не задрафтован.

НХЛ: 1 матч.

АХЛ: 176 матчей, 62 (21+41) очка.

Где сейчас: «Нефтехимик», 9 матчей, 2 (1+1) очка, «-6».



У защитника-гренадера был другой путь в сильнейшую лигу мира. Еще в 11 лет он уехал постигать хоккейную науку в Россию, а в 16 отправился в США, где начал в «Филадельфии» в Восточной лиге — не самом престижном юниорском чемпионате. Но уже через год он попал в Лигу Квебека и структуры главной канадской юниорской лиги. Там он провел два сезона, но не впечатлил скаутов настолько, чтобы попасть на драфт НХЛ.



Роман не сдался — и пошел напролом. Он подписал контракт с «Олбани», фармом «Нью-Джерси» в АХЛ. В первом сезоне во взрослом хоккее Граборенко набрал 5 (1+4) очков в 34 матчах, а также сыграл на уже втором для себя взрослом чемпионате мира. Тренерам определенно нравилась его антропометрия. Понравилась она и менеджменту «Нью-Джерси»: летом 2013-го Граборенко подписал трехлетний контракт новичка с «Дьяволами». После чего уже в статусе, так сказать, официального проспекта начал рыть лед в АХЛ и, временами, в ECHL.



Третий сезон в «Олбани» начинался для Романа феерично: он набрал 14 (4+10) очков в первых 20 матчах. А затем в матче с «Ютикой» попал под грязный силовой и заработал сотрясение и переломы костей лица. Это стоило Роману двух месяцев вне игры. Но, вернувшись в феврале, к апрелю он вышел на прежний уровень и получил вызов «Нью-Джерси», который доигрывал неудачный сезон.



9 апреля 2015 года Роман Граборенко впервые сыграл в НХЛ. Он попал в состав на матч с «Тампой», провел на льду 12 минут и заработал «+1». Как оказалось, это был первый и последний шанс для белорусского защитника. Он вернулся в «Олбани», где отыграл еще сезон по контракту. Потом попытался пробиться в «Торонто» через кэмп. После чего вернулся в Европу, в минское «Динамо».



Роману и дальше пришлось сражаться с травмами. После отрезка в «Динамо», «Нефтехимике» и «Куньлуне» в КХЛ был период в Чехии. Теперь у Граборенко еще одно повреждение, и он — на драфте отказов в Нижнекамске. Но так или иначе, Роман ретроспективно — последний доселе белорус, которому удалось пробиться в сильнейшую лигу мира.

Кирилл Готовец

Драфт-2009, «Тампа» (7-й раунд, 183-й номер).

АХЛ: 132 матча, 31 (4+27) очко в «регулярках», 3 (1+2) очка в 19 матчах плей-офф.

Где сейчас: «Авангард», 13 матчей, 0 очков, «+3».



Готовец тоже рано уехал в США. Он учился и играл в хоккей в старшей школе, затем поступил в университет Корнелла, где отучился на экономиста и параллельно представлял учебное заведение в NCAA. Причем на драфте Кирилла выбрали, когда он играл еще в школе. Скауты отмечали, что белорус хорошо контролирует шайбу, классно играет на чужой синей, очень полезен в большинстве, у него отличный бросок. Но при этом предупреждали, что Готовцу надо бы добавить в «физике».



После университета Готовец пошел играть во взрослый хоккей в АХЛ. Участвовал в в тренировочных кэмпах НХЛовских клубов. И мечтал о сильнейшей лиге мира. Но не срослось. После годичной побывки в минском «Динамо» Кирилл еще на год подписался в АХЛ. Но затем вновь вернулся в Старый Свет. После прошлогоднего провального сезона он перешел в «Авангард».

Олег Евенко

Не задрафтован.

АХЛ: 130 матчей, 14 (1+13) очков, 335 штрафных минут.

Где сейчас: «Трактор», 14 матчей, 1 (0+1) очко.



Еще один белорусский хоккеист с американской университетской степенью. Евенко в юности успел поиграть в Германии, а затем перебрался за океан, где выступал в главной юниорской лиге США, а после в университете Массачусетса, где получил диплом по менеджменту.



Такой высокорослый хоккеист не мог не попробовать себя на взрослом заокеанском уровне. Летом 2015-го он приехал в кэмп «Коламбуса», где произвел впечатление на менеджмент и тренеров. Евенко сыграл в паре выставочных матчей, спровоцировал на себе удаление самого Сида Кросби и получил контракт новичка на один год. «Олег усердно работал как на льду, так и вне его, и отлично проявил себя на двух турнирах новичков, а также в нашем тренировочном лагере.



Он заработал этот контракт, и мы ждем, что он будет развивать свою игру в течение предстоящего сезона», — говорил генменеджер «синекурточников».



Тогда действительно казалось, что шанс у Евенко есть. Однако он погряз в АХЛовской рутине. Да, эффектных драк у белоруса было не отнять, но НХЛ изменилась, и тафгаи там теперь все чаще в роли безработных. А в остальном Олег по ходу сезона тренеров «Коламбуса» не впечатлил. После был еще год в фарме «Блю Джекетс», затем сезон в «Стоктоне» и прорыв в европейский взрослый хоккей. Вначале в минском «Динамо», а теперь в «Тракторе», где Евенко уже успел запомниться победой в драке с одного удара.

Степан Фальковский

Драфт-2016, «Калгари» (7-й раунд, 186-й номер).

АХЛ: 49 матчей, 7 (3+4) очка.

Где сейчас: «Динамо» Минск, 2 матча, 0 очков.



И вновь габаритный защитник с ростом за два метра, на которого были большие надежды. Фальковский был заметен в юниорской лиге Онтарио, зарубежные эксперты хвалили его хорошее для такого роста катание и умение играть в большинстве. Степан сыграл на молодежном чемпионате мира в элите, был задрафтован «Калгари», но контракт от «огоньков» не получил. Зато стал звездой в ECHL, где был одним из лучших бомбардиров-защитников, попал на Матч Звезд и выиграл конкурс по силе броска.



Степана заметили скауты «Лос-Анджелеса» и дали контракт на три года. Увы, серьезного прогресса за три года не случилось. В АХЛ Фальковский выглядел посредственно, из-за чего его то и дело ссылали обратно в ECHL. Ту самую лигу, которую главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров назвал «заправкой». В этом году Степан вернулся в Беларусь, где попытается перезагрузить карьеру. Ведь ему всего 23, и все еще может получиться.

Иван Кульбаков

Не задрафтован.

АХЛ: 33 матча, 88.7% отраженных бросков, 3.60 кн.

Где сейчас: «Сочи», 1 матч, 88.9%, 5.45.



Гомельчанин заявил о себе на том самом молодежном чемпионате мира в Финляндии, где брал все, что можно было брать, и тащил там, где тащить было невозможно. А еще впечатлил мир, выскочив с лавки в попытке спасти пустые ворота.



В итоге, белоруса задрафтовали в юниорскую USHL, где он провел сезон, после чего повторил путь Олег Евенко: съездил в кэмп «Коламбуса» и перешел в систему этого клуба. Правда, на контракт не с головной командой, а с фармом в АХЛ «Кливлендом». Но во второй североамериканской лиге у белоруса не пошло. Вроде бы Иван и выдал несколько неплохих матчей, но тренеры гомельчанину доверять не стали. И после первых же неудач отправили в ECHL.



Ситуация повторилась и в фарме «Ванкувера». В прошлом году Кульбаков решил вернуться в Европу, провел неплохой сезон в ВХЛ, а летом подписался с «Сочи». Где тоже пока играет в фарме. Ивану всего 24, для вратаря это не возраст. Время раскрыться еще есть.