Агент Ильи Ковальчука опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

«На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности. Сейчас Илья вместе со своей семьёй находится в США. Насколько вы знаете, в НХЛ наступил период межсезонья.



Делами Ильи в НХЛ занимаются его заокеанские представители. О какой-либо конкретике касаемо трудоустройства моего клиента в КХЛ на сегодняшний день я вам сказать не могу», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, что ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1−4 в серии).