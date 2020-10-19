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12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Ильи Ковальчука опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы форварда Ильи Ковальчука в КХЛ, прокомментировал слухи о возможном подписании 37-летним нападающим контракта со «Спартаком».

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Источник: AP 2020

«На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности. Сейчас Илья вместе со своей семьёй находится в США. Насколько вы знаете, в НХЛ наступил период межсезонья.

Делами Ильи в НХЛ занимаются его заокеанские представители. О какой-либо конкретике касаемо трудоустройства моего клиента в КХЛ на сегодняшний день я вам сказать не могу», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1−4 в серии).

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