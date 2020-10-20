Овечкин поддерживает идею проведения Вечера русского наследия на матче НХЛ в Вашингтоне

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«Капитан “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин поддержал идею проведения традиционного Вечера русского наследия в американской столице, когда это станет возможно: “Конечно, было бы здорово и логично увидеть посла России на льду для почетного вбрасывания”», — приводит посольство высказывание игрока.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Анатолий Антонов накануне получил из родного города Омск именную форму хоккейного клуба «Авангард». Дипломат пообещал, что выйдет в форме на вашингтонский лед для почетного вбрасывания перед следующей игрой в рамках Вечеров русского наследия.

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Хоккейные вечера проходят в рамках матчей НХЛ. Мероприятия объединяют русскоязычных игроков лиги, артистов и соотечественников в США и Канаде. В 2019 году вечера прошли, в частности, в городах Калгари, Денвер, Тампа, Детройт и Торонто.