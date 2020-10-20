Овечкин поддерживает идею проведения Вечера русского наследия на матче НХЛ в Вашингтоне

«Капитан “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин поддержал идею проведения традиционного Вечера русского наследия в американской столице, когда это станет возможно: “Конечно, было бы здорово и логично увидеть посла России на льду для почетного вбрасывания”», — приводит посольство высказывание игрока.
Анатолий Антонов накануне получил из родного города Омск именную форму хоккейного клуба «Авангард». Дипломат пообещал, что выйдет в форме на вашингтонский лед для почетного вбрасывания перед следующей игрой в рамках Вечеров русского наследия.
Хоккейные вечера проходят в рамках матчей НХЛ. Мероприятия объединяют русскоязычных игроков лиги, артистов и соотечественников в США и Канаде. В 2019 году вечера прошли, в частности, в городах Калгари, Денвер, Тампа, Детройт и Торонто.
Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо». Он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).