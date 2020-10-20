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09:42 (мск), источник: ТАСС

Овечкин поддерживает идею проведения Вечера русского наследия на матче НХЛ в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин поддерживает идею организации Вечера русского наследия в американской столице на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в ходе которого посол РФ в США Анатолий Антонов мог бы провести вбрасывание шайбы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в российском диппредставительстве.

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«Капитан “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин поддержал идею проведения традиционного Вечера русского наследия в американской столице, когда это станет возможно: “Конечно, было бы здорово и логично увидеть посла России на льду для почетного вбрасывания”», — приводит посольство высказывание игрока.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Анатолий Антонов накануне получил из родного города Омск именную форму хоккейного клуба «Авангард». Дипломат пообещал, что выйдет в форме на вашингтонский лед для почетного вбрасывания перед следующей игрой в рамках Вечеров русского наследия.

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Хоккейные вечера проходят в рамках матчей НХЛ. Мероприятия объединяют русскоязычных игроков лиги, артистов и соотечественников в США и Канаде. В 2019 году вечера прошли, в частности, в городах Калгари, Денвер, Тампа, Детройт и Торонто.

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо». Он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

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