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10:18 (мск), источник: ТАСС

Подписавший контракт с «Оттавой» Дадонов заявил, что имел предложения от других клубов НХЛ

ТАСС, 20 октября. Российский нападающий Евгений Дадонов имел предложения от нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед подписанием контракта с «Оттавой». Об этом заявил спортсмен, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Источник: AP 2020

В четверг «Оттава» объявила о подписании контракта с Дадоновым. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. За первый сезон россиянин получит $3,5 млн, за второй — $5 млн, в заключительном сезоне зарплата игрока составит $6,5 млн.

Национальная Хоккейная Лига

«Когда открылся рынок свободных агентов, пошли звонки от разных команд, с представителями многих клубов я говорил лично, — рассказал Дадонов. — Поступала разная информация от агента, нужно было все послушать, разложить по полочкам, подумать, взвесить. С одними клубами шли легче переговоры, с кем-то они затянулись. Да, я подписал контракт не в первый же день рынка, но выбрал “Оттаву”, решив, что для меня это будет лучший вариант».

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Дадонов был выбран «Флоридой» на драфте 2007 года под общим 71-м номером, за клуб он провел в общей сложности 280 матчей, в которых набрал 202 очка (91 шайба + 111 передач). В прошлом сезоне он провел 69 матчей и набрал 47 (25+22) очков. В Континентальной хоккейной лиге Дадонов выступал за челябинский «Трактор», украинский «Донбасс» и петербургский СКА, став с последним двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В составе сборной России Дадонов становился чемпионом мира в 2014 году, а также выигрывал одну серебряную и три бронзовых награды мировых первенств.

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