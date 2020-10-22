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11:04 (мск), источник: Sport24

«Он был колхозником и много пил». Почему советский хоккеист Крутов провалился в НХЛ

Версия бывшего генменеджера «Ванкувера» Брайана Бурка.

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Каким бы был мировой хоккей, не разбейся Валерий Харламов в 1981-м? Как сложилась бы карьера Владислава Третьяка, прими он в 1983-м предложение «Монреаля»? Даже понимая, что жизнь не приемлет сослагательного наклонения, мы вольно или невольно строим в своей голове параллельные миры. Тем более что в СССР хватало талантливых спортсменов, кто не то что не хотел, а не мог попробовать себя в другой системе.

Владимир Крутов до НХЛ все-таки добрался. Случилось это, правда, на пороге тридцатилетия легендарного советского хоккеиста. На тот момент важная часть тройки КЛМ уже выиграл пять чемпионатов мира и две Олимпиады. Владимир всего добился на родине и поехал за новым вызовом. Но история, которая обещала стать долгоиграющей, продлилась один-единственный сезон.

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Сезон-1989/1990 Крутов провел в «Ванкувере», который за несколько лет до этого выбрал советскую суперзвезду на драфте. В Канаду он поехал не один, а с Игорем Ларионовым — многолетним напарником по ЦСКА и сборной СССР. Но если Профессор быстро приспособился к заокеанским устоям, то Крутову было сложнее. Считается, что именно из-за бытовых проблем он так и не заиграл в НХЛ.

«Крутов был катастрофой. Он был колхозником. Колхозником, который играл в хоккей, давно прошел свой пик и много пил. Он высосал из нас кучу денег. Он не был у дантиста лет 10, и его зубы просто разваливались. Мы оплатили лечение ему и его жене. Помню, как однажды Даг Лидстер повез его в аэропорт. Крутов сидел сзади, и вдруг Лидди услышал, как он открывает пиво. Дагу пришлось объяснить, что мы здесь так не делаем. «Да-да», — сказал он.

Когда Пэт Куинн был в России, ему сказали, что мы можем отправлять русских игроков домой в любое время, потому что они были «национальным достоянием». По Крутову они высказались куда конкретнее: «Если он будет делать это слишком часто, — сказали они, показывая универсальный жест, описывающий человека, опрокидывающего бутылку себе в рот, — то шлите его назад без лишних разговоров», — это отрывок из книги Брайана Бурка, бывшего генерального менеджера «Ванкувера».

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Читать подобное про кумира миллионов неприятно. И даже мерзко. Но есть ли хотя бы доля правды в словах Бурка? Говоря про пик, можно согласиться с генменеджером «Ванкувера». Но и спросить: вы же знали, кого приглашали! Или нет? Впрочем, еще за полтора года до переезда Крутов на Олимпиаде в Калгари набрал 15 очков и стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира. Неудачную игру за «Кэнакс» скорее стоит связать с поздним приездом в тренировочный лагерь. Из-за бюрократических проволочек Крутов его практически полностью пропустил и оказался попросту неготовым к сезону.

В «Ванкувере», мягко говоря, не помогали Крутову. Нет, мы сейчас не о стоматологе, а об исключительно хоккейных делах. Главным тренером «Кэнакс» тогда был Боб Маккэммон — специалист старой формации. Искать подход к сложившемуся игроку со своим стилем он не спешил. Будучи приверженцем олдскула, Маккэммон заставлял Крутова вбрасывать шайбу и в целом играть довольно-таки примитивно. Да и их связку с Ларионовым канадец вскоре разбил. Стоит ли говорить, что Владимир к такому не привык?

Про алкоголь в жизни Крутова было много разговоров. Здесь, вероятно, нет дыма без огня. К тому же тридцатилетний хоккеист впервые вырвался на волю. Всю жизнь он находился под чутким присмотром тренеров. А тут — свобода! Не удивительно, что Владимир мог позволить себе лишнего. Визуально казалось, что у нападающего «Ванкувера» есть лишний вес, но жена Нина уверяла, что это обычная комплекция Крутова, которая не мешала ему обыгрывать канадцев и греметь на весь мир.

Читая высказывания Бурка, понимаешь, что это только одна сторона медали. Возможно, в нем говорит разочарование генменеджера, который поставил не на ту «лошадь». Но скорее всему виной катастрофичная разница в менталитете. Крутов был человеком мягким, не пафосным, на вид немного хмурым. Он не привык к стандартным американским «как дела?», в которых нет ни грамма искренности. Оттого и выглядел в глазах местных воротил неотесанным колхозником. Показательна и история о взаимоотношениях с женой Бурка, которую после смерти мужа рассказывала Нина Крутова.

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«Она злилась, что мы с Вовой делаем ей все наперекор. Добил один момент. Переводчик рассказал Сандре, что у меня побаливает желчный пузырь. Она вызвалась отвезти к врачу. На обратном пути восклицает: “Теперь у нас ланч”. Я объясняю, что мне надо срочно домой — у Володи тренировка, а 5-летнего Алешку оставить не с кем. Сандра пожала плечами: “Сначала ланч”. Я попыталась выйти из машины, так она заблокировала двери! Как сейчас перед глазами: левой рукой держит руль, в правой — банка кока-колы. И говорит назидательно: “Нина, ты теперь канадка!” — “Нет, я русская!” Едва на парковке она разблокировала двери, я выскочила, помахала ей рукой и убежала», — говорила Нина Крутова в интервью «Спорт-экспрессу».

Многие советские и российские хоккеисты, перебравшись за океан, и правда со временем стали «канадцами». Приняли местные законы, повадки и обычаи. А кто-то даже гражданство. Сложно спорить с тем, что приехавший вместе с Крутовым Ларионов стал звездой НХЛ не только из-за своего уникального таланта, но и потому, что готов был меняться. Игорь оказался человеком более гибким, чем Владимир. Крутов не захотел быть канадцем, так и оставшись до конца своих дней русским человеком, непонятым в мире больших корпораций и фальшивых улыбок.

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