Хоккеистам НХЛ впервые с апреля выплатят зарплату
На следующей неделе хоккеисты Национальной хоккейной лиги получат зарплату впервые с апреля нынешнего года, сообщает репортёр TSN Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».
На следующей неделе хоккеисты Национальной хоккейной лиги получат зарплату впервые с апреля нынешнего года, сообщает репортёр TSN Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».
По информации источника, все игроки, имеющие контракты на сезон-2020/2021 и числившиеся в клубах во время паузы в связи с пандемией коронавируса, получат 8,1% зарплаты, причитающейся им на следующий сезон.
Напомним, что регулярный чемпионат сезона-2019/2020 был завершён досрочно