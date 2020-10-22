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22:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гурьянов подпишет с «Далласом» новый контракт на два года

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов договорился о новом контракте с клубом. Соглашение будет рассчитано на два года, сообщает Dallas News.

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Источник: nhl.com

Гурьянов по новому соглашению будет зарабатывать 2,55 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне Гурьянов закрепился в основе «Старз» и забил в регулярном чемпионате 20 голов в 64 встречах. Также на его счету 9 передач.

В плей-офф россиянин отметился 17 (9+8) очками в 27 играх.

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