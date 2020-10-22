Гурьянов подпишет с «Далласом» новый контракт на два года
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов договорился о новом контракте с клубом. Соглашение будет рассчитано на два года, сообщает Dallas News.
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов договорился о новом контракте с клубом. Соглашение будет рассчитано на два года, сообщает Dallas News.
Гурьянов по новому соглашению будет зарабатывать 2,55 миллиона долларов за сезон.
В прошлом сезоне Гурьянов закрепился в основе «Старз» и забил в регулярном чемпионате 20 голов в 64 встречах. Также на его счету 9 передач.
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