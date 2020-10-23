Нестеров близок к подписанию контракта с «Калгари»
Как стало известно Sport24, защитник Никита Нестеров находится в финальной части переговоров с Калгари.
Как стало известно Sport24, защитник Никита Нестеров находится в финальной части переговоров с Калгари.
Контракт 27-летнего российского хоккеиста будет рассчитан на год, а зарплата составит порядка $700 тыс. за сезон.
В НХЛ Нестеров ранее выступал за «Тампу-Бэй» и «Монреаль», а 2017 году Никита вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА.
Нестеров в составе армейцев выигрывал Кубок Гагарина. Вместе со сборной России завоевал золото на Олимпиаде — 2018 и бронзу на чемпионате мира 2019 года.