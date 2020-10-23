Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
25
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Металлург Мг
45
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
24
Хоккей. КХЛ
24.10
Нефтехимик
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
21:35 (мск), источник: Sport24

Нестеров близок к подписанию контракта с «Калгари»

Как стало известно Sport24, защитник Никита Нестеров находится в финальной части переговоров с Калгари.

Наверх
Источник: Sport24

Контракт 27-летнего российского хоккеиста будет рассчитан на год, а зарплата составит порядка $700 тыс. за сезон.

В НХЛ Нестеров ранее выступал за «Тампу-Бэй» и «Монреаль», а 2017 году Никита вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА.

Нестеров в составе армейцев выигрывал Кубок Гагарина. Вместе со сборной России завоевал золото на Олимпиаде — 2018 и бронзу на чемпионате мира 2019 года.

 «А как вы умываетесь с утра?» Соблазнительное фото русской гимнастки - одной из самых сексуальных женщин России
Введен запрет на фото спортсменок в бикини. Мир сходит с ума
Быстрый гол не к добру. ЦСКА упустил победу в матче ЛЕ
Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России
Эль класико и другие: Топ-5 ставок выходных
53 миллиарда за бой Хабиба: UFC сорвет крупнейший куш в истории
На Кубок Карьяла поедет молодежная сборная России по хоккею
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
Фото самой сексуальной спортсменки мира в топе разозлило фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь