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09:23 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Нестеров подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»

ТАСС, 24 октября. Олимпийский чемпион Никита Нестеров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Срок соглашения с 27-летним защитником составил один год, зарплата — $700 тыс.

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Нестеров выступал за ЦСКА с 2017 года и стал обладателем Кубка Гагарина — 2019 в составе команды. Команду он покинул по окончании прошлого сезона. До этого в НХЛ защитник выступал за «Тампу» и «Монреаль», на его счету было 132 матча и 33 (9+24) очка.

НХЛ

Российский хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира — 2019.

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