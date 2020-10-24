Олимпийский чемпион Нестеров подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»
ТАСС, 24 октября. Олимпийский чемпион Никита Нестеров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари». Об этом сообщает
ТАСС, 24 октября. Олимпийский чемпион Никита Нестеров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари». Об этом сообщает
Срок соглашения с 27-летним защитником составил один год, зарплата — $700 тыс.
Нестеров выступал за ЦСКА с 2017 года и стал обладателем Кубка Гагарина — 2019 в составе команды. Команду он покинул по окончании прошлого сезона. До этого в НХЛ защитник выступал за «Тампу» и «Монреаль», на его счету было 132 матча и 33 (9+24) очка.
Российский хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира — 2019.