Олимпийский чемпион Нестеров подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»

Нестеров выступал за ЦСКА с 2017 года и стал обладателем Кубка Гагарина — 2019 в составе команды. Команду он покинул по окончании прошлого сезона. До этого в НХЛ защитник выступал за «Тампу» и «Монреаль», на его счету было 132 матча и 33 (9+24) очка.