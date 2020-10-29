Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
28.10
Трактор
Торпедо НН
41
Хоккей. КХЛ
28.10
Динамо Мн
Динамо Р
30
Хоккей. КХЛ
28.10
СКА
Куньлунь
12
Хоккей. КХЛ
28.10
ХК Динамо
Авангард
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
28.10
Сочи
Барыс
30
Все события
Фоторепортажи
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
09:53 (мск), источник: Sport24

Старт сезона АХЛ перенесен на 5 февраля 2021 года из-за коронавируса

Старт регулярного сезона АХЛ перенесен на 5 февраля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Наверх
Источник: AP 2020

Президент и генеральный директор Американской хоккейной лиги Скотт Хоусон объявил, что Совет управляющих одобрил перенос предполагаемой даты начала сезона-2020/21 на 5 февраля 2021 года из-за продолжающегося кризиса общественного здравоохранения, связанного с COVID-19.

АХЛ продолжает работать со своими клубами-членами, чтобы отслеживать события и местные правила во всем 31 городе лиги.

Отметим, что изначально АХЛ хотела провести первый матч регулярного чемпионата 4 декабря. Отмечается, что лига продолжает обсуждать с клубами нынешнюю ситуацию относительно старта сезона.

Прошлый сезон АХЛ, прерванный в марте из-за коронавируса, был завершен досрочно.

 «Ого! От вашей пары сердце замирает!» Виктория Боня выложила новые фото с известным спортсменом
Российской волейболистке предложили сняться в порно. Она назвала цену
Российские клубы в Европе — третий сорт. И это заслуженное место
«Юве» не засчитали три гола. «Барса» разобралась с Пирло
Самый презираемый боец UFC обесценил победы Нурмагомедова
Травма Неймара и хет-трик Рэшфорда. Главное в Лиге чемпионов
Трусова рассказала об улучшениях после ухода от Тутберидзе
«Мы тяжело выходили из обороны». Семак — о поражении в Дортмунде
На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь