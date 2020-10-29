Старт сезона АХЛ перенесен на 5 февраля 2021 года из-за коронавируса

Президент и генеральный директор Американской хоккейной лиги Скотт Хоусон объявил, что Совет управляющих одобрил перенос предполагаемой даты начала сезона-2020/21 на 5 февраля 2021 года из-за продолжающегося кризиса общественного здравоохранения, связанного с COVID-19.

АХЛ продолжает работать со своими клубами-членами, чтобы отслеживать события и местные правила во всем 31 городе лиги.

Отметим, что изначально АХЛ хотела провести первый матч регулярного чемпионата 4 декабря. Отмечается, что лига продолжает обсуждать с клубами нынешнюю ситуацию относительно старта сезона.