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12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ESPN: Некоторые владельцы клубов НХЛ предложили отменить сезон, чтобы не играть при пустых трибунах

Национальная хоккейная лига пока не утвердила дату начала следующего сезона.

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Источник: AP 2020

Причем некоторые владельцы клубов предлагали вовсе отменить сезон-2020/21, утверждает ESPN.

Они мотивировали свою точку зрения тем, что клубы понесут большие финансовые потери из-за того, что придется проводить матчи без зрителей.

Однако глава лиги Гэри Беттмэн отверг такой вариант. Он считает, что отмена сезона негативно скажется на интересе к хоккею и нанесет НХЛ больший вред в дальнейшей перспективе.

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