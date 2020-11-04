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20:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин планирует завершить карьеру в московском «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выразил намерение завершить карьеру в московском «Динамо». Российский форвард — воспитанник бело-голубых, он покинул команду в 2005 году и возвращался на один сезон во время локаута (2012/13).

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— У меня есть определенные цели, которых я хочу добиться после карьеры, — сказал Овечкин в интервью Тине Канделаки в эфире RTVI. — Но моя карьера еще не завершена. Я еще в расцвете сил. Думаю, еще несколько лет я точно поиграю. Дай бог, чтобы у меня было со здоровьем все хорошо, я бы закончил в России, в московском «Динамо».

Динамо (Москва)

— Вы шутите?

— Нет.

— То есть вы реально хотите вернуться и закончить карьеру в московском «Динамо»?

— Ну да. После определенного количества лет, которые я проведу, дай бог, в «Вашингтоне».

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

— А если кто-то даст больше?

— Нет, это не вопрос денег. Это просто вопрос принципа. Потому что я играл всего за две команды — «Динамо» и «Вашингтоне». Понятно, что через 2, 3, 4, может, 5 лет я закончу карьеру в «Вашингтоне». Я хочу закончить на красивой ноте: сыграть последний матч за московское «Динамо».

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