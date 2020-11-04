Овечкин планирует завершить карьеру в московском «Динамо»

— У меня есть определенные цели, которых я хочу добиться после карьеры, — сказал Овечкин в интервью Тине Канделаки в эфире RTVI. — Но моя карьера еще не завершена. Я еще в расцвете сил. Думаю, еще несколько лет я точно поиграю. Дай бог, чтобы у меня было со здоровьем все хорошо, я бы закончил в России, в московском «Динамо».

Динамо (Москва) Все о команде

— Вы шутите?

— Нет.

— То есть вы реально хотите вернуться и закончить карьеру в московском «Динамо»?

— Ну да. После определенного количества лет, которые я проведу, дай бог, в «Вашингтоне».

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

— А если кто-то даст больше?