Владислав Гавриков продлил контракт с «Коламбусом» на три года и $ 8,4 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с защитником Владиславом Гавриковым.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с защитником Владиславом Гавриковым.
Отмечается, что соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на три года. В среднем за сезон хоккеист будет получать $ 2,8 млн. Общая сумма сделки составит $ 8,4 млн.
В прошедшем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 69 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков. В