Панарин женился на Алисе Знарок! А свадьба будет, когда в мире станет поспокойнее
Российский хоккеист и дочь главного тренера «Спартака» — теперь муж и жена.
Российский хоккеист и дочь главного тренера «Спартака» — теперь муж и жена.
Сегодня стало известно, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вступил в брак со своей девушкой Алисой Знарок.
«Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей», — написала Алиса в сторис Instagram.
О том, что пара готовится к свадьбе, стало известно в мае, когда Панарин и Знарок сообщили об этом в соцсетях. Правда, благодаря подписям к фотографиям в Instagram «08.05.2019», которые опубликовали тогда и Артемий, и Алиса, сразу стало ясно, что все было решено еще год назад — они просто не рассказывали о этом публично.
При этом, как и в случае со свадьбой, они долгое время не объявляли о своих отношениях в СМИ и соцсетях. Пусть и большинство журналистов уже и знали о том, что происходит — хотя бы благодаря знаменитому псу Рыжему, который все чаще стал появляться в Instagram у нападающего. А первые совместные фото Панарина и Алисы Знарок у них стали появляться летом 2018 года.
А вот что говорил в июле по поводу свадьбы в интервью «СЭ» сам Артемий:
—
— Мы думали провести торжество в Италии, но у Алисы теперь есть время подумать еще. Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить — будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется. Сложно сейчас
— Вы не отменили там все?
— Отменили, конечно. Но они удерживают
— Кто занимается подготовкой и организацией — Алиса?
— Ну, а как же? Я гостям со своей стороны полгода не мог разослать приглашения, все люди долго висели в заметках. До сих пор не всем разослал. У нас нет такого, что мы прям горим, спешим. Все спокойно.
— Сначала Кубок Стэнли, а потом свадьба?
— Хотелось бы, конечно.
Кубок Стэнли пока Панарину не покорился, а вот женатым человеком он уже стал. Теперь ждем свадьбу!