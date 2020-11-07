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13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин женился на Алисе Знарок! А свадьба будет, когда в мире станет поспокойнее

Российский хоккеист и дочь главного тренера «Спартака» — теперь муж и жена.

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Сегодня стало известно, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вступил в брак со своей девушкой Алисой Знарок.

«Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей», — написала Алиса в сторис Instagram.

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О том, что пара готовится к свадьбе, стало известно в мае, когда Панарин и Знарок сообщили об этом в соцсетях. Правда, благодаря подписям к фотографиям в Instagram «08.05.2019», которые опубликовали тогда и Артемий, и Алиса, сразу стало ясно, что все было решено еще год назад — они просто не рассказывали о этом публично.

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При этом, как и в случае со свадьбой, они долгое время не объявляли о своих отношениях в СМИ и соцсетях. Пусть и большинство журналистов уже и знали о том, что происходит — хотя бы благодаря знаменитому псу Рыжему, который все чаще стал появляться в Instagram у нападающего. А первые совместные фото Панарина и Алисы Знарок у них стали появляться летом 2018 года.

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А вот что говорил в июле по поводу свадьбы в интервью «СЭ» сам Артемий:

— Из-за ковида вам пришлось отложить свадьбу с Алисой. Как и где планировали провести ее раньше и какие варианты теперь сейчас?

Команда
Нью-Йорк Рейнджерс

— Мы думали провести торжество в Италии, но у Алисы теперь есть время подумать еще. Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить — будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется. Сложно сейчас что-то планировать. Но половина свадьбы у нас уже оплачена.

— Вы не отменили там все?

— Отменили, конечно. Но они удерживают какую-то сумму. Думаю, мы будем проводить свадьбу там же, но попозже.

— Кто занимается подготовкой и организацией — Алиса?

— Ну, а как же? Я гостям со своей стороны полгода не мог разослать приглашения, все люди долго висели в заметках. До сих пор не всем разослал. У нас нет такого, что мы прям горим, спешим. Все спокойно.

— Сначала Кубок Стэнли, а потом свадьба?

— Хотелось бы, конечно.

Кубок Стэнли пока Панарину не покорился, а вот женатым человеком он уже стал. Теперь ждем свадьбу!

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