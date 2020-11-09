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19:08 (мск), источник: ТАСС

Панарин возглавил рейтинг крайних нападающих по версии НХЛ

ТАСС, 9 ноября. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список был опубликован пресс-службой лиги.

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Источник: AP 2020

В прошедшем сезоне Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков, поделив третье место с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Нападающий был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Россиянин попал в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин расположился лишь на четвертой строчке, пропустив Пастрняка и россиянина Никиту Кучерова («Тампа»). В регулярном чемпионате прошедшего сезона Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 матчах, в девятый раз в карьере став обладателем «Морис Ришар Трофи», награды, вручаемой лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата.

Также в число двадцати лучших крайних форвардов вошел россиянин Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), пропустивший большую часть сезона из-за травмы.

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