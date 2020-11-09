Панарин возглавил рейтинг крайних нападающих по версии НХЛ

В прошедшем сезоне Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков, поделив третье место с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Нападающий был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Россиянин попал в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата НХЛ.