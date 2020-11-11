НХЛ рассматривает вариант проведения следующего сезона в сокращенном формате

«Возможно, будет лучше, если мы будем играть по сокращенному графику, сохраняя его географически ориентированным и периодически перестраивая, чтобы иметь возможность решать вопросы, связанные с ограничениями на перемещение, — сказал Беттмэн. — Пока мы находимся в середине работы над возвращением, наша цель — вернуться к обычному графику к следующей осени».