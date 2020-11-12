Овечкин рассказал о возможном дебюте за футбольное «Динамо»
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о своем желании сыграть матч за футбольный клуб «Динамо» Москва.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о своем желании сыграть матч за футбольный клуб «Динамо» Москва.
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«Я фанат московского “Динамо” в любых видах спорта. Хотелось бы, если есть возможность у клуба. Все зависит от обстоятельств, руководства, тренерского штаба и команды», — заявил обладатель Кубка Стэнли.
«Мы хорошо общаемся с Уэйном Руни. Он играл за “Ди Си Юнайтед”. Сразу видно — игрок опытный. Понятно, что форма уже не та, но то, что он вытворяет с мячом, как читает игру. Это феноменально. Я также знаком с Месси», — рассказал Овечкин.
Александр Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо». Он защищал цвета клуба с 2001 по 2005 годы. Форвард также подписал контракт с «Динамо» на время локаута сезона 2012/13.