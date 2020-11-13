«Проиграли бы Олимпиаду в Пхенчхане — был бы позор нашего хоккея». Самое откровенное интервью Овечкина
Александр Великий — в гостях у Сычева и Казанского.
Александр Великий — в гостях у Сычева и Казанского.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заглянул на подкаст к комментатору Денису Казанскому и
— У нас в «Динамо» было четверо молодых — двое играли, двое оставались в запасе. Мы должны были нести в автобус огромный баул с клюшками, который весил килограмм 60. Потом возвращались обратно за станком, на котором коньки точат, — его еле поднять. Приезжаем в аэропорт, например, Новокузнецка. Зима, колотун. А мы, молодые, ждем, пока все сядут в автобус, и все обратно заносим. Ехали на стадион — то же самое. Но это было у всех.
Самый ужасный выезд — в Нижнекамск. Это было в 2000-х, когда я только попал в команду мастеров. Мы приезжали в гостиницу и, если оставались на
— Подписал соглашение с Омском, потому что «Динамо» не выполнило условия контракта. Потом уехал в Америку. В «Авангарде» я провел две недели — это было супер. Команда — просто шикарная, Ягр за них играл. Тренировал Валерий Белоусов. Контракт был на два года, и я не думал, что локаут в НХЛ закончится. Думал, что еще годик поиграем, квартиру там искал и нашел.
— Я 1985-го года, но драфтовался с 1986-м, так как родился на два дня позже нужной даты. Майк Кинэн считал високосные года,
— Черные стаканы на коньках? Хотел реально выделяться среди ребят. Шнурки еще желтые. Помню, снял маску, и Билялетдинов мне говорит: «Зачем ты снял? Тебе сейчас нос разобьют». А я ответил, что уже взрослый парень и набрался опыта. Следующая игра — фигакс. У меня нос в одну сторону, кровь, слезы текут. Билялетдинов такой: «Ну, что я тебе говорил, опытный парень?». Поехали в больницу. Пять раз мне ломали нос.
— Дэнни Марков — уникальный человек во всех смыслах. И как хоккеист, и как человек. Когда мы выиграли чемпионат мира в 2008 году, поехали в аэропорт. Он сидел на первом кресле, ноги на заборчике. Заходит Вячеслав Быков, а он с ним на «ты»: «Аркадич, ну все, я заканчиваю. Дорогу молодым». На следующий год выходит интервью Дэни Маркова: «У меня полно сил, я готов играть за сборную России». И тут ответка. Быкову задали вопрос про него, а он ответил: «Марков в прошлом году в автобусе при всех мне сказал, что он закончил — пора давать дорогу молодым».
На Играх в Турине мы с Малкиным идем по олимпийской деревне. Только приехали, еще ни с кем не разговаривали, не виделись. Смотрим, идет мужик с длинными волосами и дымит. Мы с Малычем оглянулись: «Что здесь происходит? Это кто? Тренер
Все генеральные менеджеры и тренеры в НХЛ разрешали ему курить. Из иностранцев курил Майк Рибейро — очень талантливый игрок. Он был в «Монреале», в «Нэшвилле» и один год у нас. Ко мне приезжают родители, делаем шашлыки, а Рибейро жил в пяти минутах. Позвал его к нам. Он приехал, открыл холодильник, достал большую бутылку «Саппоро» и начал курить. А у нас на следующий день игра. Нормально, да? Он тогда забил два гола и отдал передачу.
— У меня была мечта играть именно в НХЛ. Понятно, если бы у меня ничего не получалось, я бы полетел домой. Как это объяснить? Я же вижу отношение болельщиков, руководства, тренеров, игроков. С каждым разом чувствуешь себя комфортнее и комфортнее. Когда приехал первый раз, знал
Ты приезжаешь в Америку, не знаешь английский, у тебя нет друзей. Живешь 10 дней у генерального менеджера, который
— Игры 2010 года в Ванкувере? К сожалению, на тот момент у нас собралась шикарная команда, но мы не знали, как играть. Вот и все.
Мы не смотрели видео, как играет, допустим, Канада или другие команды. Нам просто говорили: «Сегодня играем 1−3−1». А если другая команда играет по 1−3−1, почему мы должны играть так? Мы не знали, как играют другие. Знали свою тактику, по которой всегда действовали.
У нас на каждую Олимпиаду собирается команда мощнейшая. Возьмите Турин, когда мы обыграли канадцев, проиграли финнам, а потом — чехам за третье место. То же самое. У команд, выигравших Олимпиаду, совсем
На нас было колоссальное давление со всех сторон. Ты играешь дома и понимаешь, что все скандируют: «Россия, Россия!». Это кайф, но какое давление. Если ошибся, понимаешь: «Так, хорошо, сейчас тебе вставят». Но это определенный кайф и память на всю жизнь. К сожалению, мы не взяли медалей, хотя по составу и по всему мы должны были быть в тройке. Но не получилось.
В Ванкувере не работала вся российская система, не только тренерская. Никто не понимал, что делать. Мы выиграли чемпионат мира в 2008 году просто за счет ребят. В раздевалке была офигенная атмосфера, у нас был коллектив, который никого не слушал и сам решал, как будем играть. Все, переходим на три звена. Федоров с Марковым подошли к Быкову и сказали: «Вячеслав Аркадьевич, мы играем в три звена». В итоге выиграли.
Что было бы с нашим хоккеем, если бы в Пхенчхане не забил в конце Гусев? Был бы трындец — в прямом и переносном смысле. Это был бы позор нашего хоккея.
— Если ты вышел из пузыря за ворота, ты должен проходить карантин четыре дня. В пузыре ты находишься как в тюрьме. Шаг влево, шаг вправо — расстрел, а это — карантин. У тебя режим
— Эмоции от Кубка Стэнли я не помню, а ЧМ-2008 помню очень хорошо.
Выиграли не то, чтобы совсем случайно, но на нас никто не ставил и не ожидал. Мы даже сами от себя не ожидали. Но команда сплотилась в нужный момент. Мы проигрывали «Коламбусу» 0−2. Думали: «Все, поедем домой, а там чемпионат мира — как обычно». Потом — забиваем во втором овертайме — 1−2. Потом мы их разрываем — и по накатанной к «Питтсбургу».
Самый интересный момент был, когда мы прошли «Питтсбург». У нас на два матча дисквалифицировали Уилсона, а Бэкстрем сломал палец и пропустил полностью ту серию. У нас получилось собрать только два мощных звена, а остальные — чистые рабочие лошадки, которые как раз и сделали результат.
Мы начали понимать, что, если мы этим составом прошли «Питтсбург», то есть шанс пройти дальше. Потом «Тампа». Повели 2−0 и подумали, что дальше выиграем на одном коньке, но те вцепились. А с «Вегасом», когда сравняли счет 1−1, у них шансов уже не было.