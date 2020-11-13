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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

TSN: Клубы НХЛ хотят провести новый сезон на своих аренах и со зрителями, а не в «пузырях»

Журналист TSN Фрэнк Серавалли сообщил, что клубы НХЛ склоняются к тому, чтобы проводить матчи нового сезона на своих аренах и со зрителями, а не в гибридных «пузырях».

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Источник: AP 2020

Из-за значительных расходов, связанных с эксплуатацией «пузырей» и финансовых потерь от матчей на нейтральных площадках, команды всё больше отдают предпочтение традиционному формату по примеру НФЛ и MLB. Ранее стало известно, что НХЛ потратила от $ 75 до 90 млн на организацию «пузырей» в Эдмонтоне и Торонто для проведения розыгрыша Кубка Стэнли.

При этом в условиях пандемии коронавируса количество болельщиков на аренах будет зависеть от местных и региональных органов здравоохранения. Таким образом, команды смогут получать доходы (в том числе от региональных рекламодателей), надеясь на то, что со временем на трибуны будут допускать больше зрителей. При реализации такого сценария вероятен формат коротких серий, когда команды из одного дивизиона будут проводить короткие серии встреч в одном городе для сокращения числа переездов.

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