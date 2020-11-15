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20:45 (мск), источник: ТАСС

Канадский хоккеист умер в возрасте 13 лет после инсульта

ТАСС, 15 ноября. Канадский хоккеист Ноа Дюга умер после продолжительной болезни на 14-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CTV News.

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В августе у игрока был диагностирован тромб сосудов головного мозга, после чего Дюга парализовало. По информации источника, врачи пришли к заключению, что это впоследствии привело к инсульту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Огласку инциденту для оказания помощи придали ряд игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), среди которых Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» и хоккеисты «Торонто» Зак Хайман и Митч Марнер.

Дюга выступал за молодежную команду «Норт Бэй Трэпперс».

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