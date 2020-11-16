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11:42 (мск), источник: ТАСС

NHL Network поставила Малкина на восьмое место в топ-20 центрфорвардов на данный момент

ТАСС, 16 ноября. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял восьмое место в топ-20 рейтинга центральных нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Рейтинг составлен по версии официальной телесети лиги NHL Network и опубликован на ее странице в Twitter.

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Первое место занял канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», второе — американец Натан Маккиннон («Колорадо»), третье — немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). В топ-10 рейтинга также вошли канадец Сидни Кросби («Питтсбург», 4), американец Остон Мэттьюс («Торонто», 5), американец Джек Айкел («Баффало», 6), канадец Патрис Бержерон («Бостон», 7), канадец Брейден Пойнт («Тампа», 9) и швед Мика Зибанежад («Нью-Йорк Рейнджерс», 10).

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Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 076 очков (416 шайб + 660 передач). Вместе с «Питтсбургом» форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Официальный сайт НХЛ

Россиянин в минувшем сезоне сыграл в 55 матчах и набрал 74 (25+49) очка, став самым результативным игроком команды.

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