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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Худобин полностью восстановился от травмы

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил, что российский вратарь Антон Худобин будет готов к новому сезону.

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Источник: AP 2020

Недавно голкипер перенес операцию на руке.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Худобин готов на 100 процентов, у него все хорошо, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Нилла. — Бишопу просто нужно время. Что касается травмы его колена, то в ту область поступало недостаточно крови. Так что ему просто нужно много времени на восстановление. Но в целом у него все в порядке, он с нетерпением ждет возвращения.

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