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09:47 (мск), источник: ТАСС

NHL Network поставила Василевского на первое место в топ-10 вратарей

ТАСС, 23 ноября. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял первое место в топ-10 рейтинга голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Рейтинг составлен по версии официальной телесети лиги NHL Network и опубликован на ее странице в Twitter.

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Источник: AP 2020

Второе место занял финский вратарь «Бостона» Туукка Раск, третье — американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега». В топ-10 рейтинга также вошли американец Бен Бишоп («Даллас», 4), канадец Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 5), канадец Кэри Прайс («Монреаль», 6), канадец Дарси Кемпер («Аризона», 7), швед Робин Ленер («Вегас», 8), швед Якоб Маркстрём («Калгари», 9) и россиянин Антон Худобин («Даллас», 10).

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Василевскому 26 лет, он был выбран «Тампой» на драфте 2012 года под 19-м номером.

Команда
Тампа-Бэй Лайтнинг

В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 260 матчей, одержав 159 побед. В плей-офф на его счету 58 встреч и 33 победы.

В прошедшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году выиграл приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи», в прошедшем сезоне занял третье место в голосовании, награда досталась Хеллебайку.

Худобину 34 года. Вместе с «Далласом» он дошел до финала Кубка Стэнли в минувшем сезоне, где его команда в шести матчах уступила «Тампе».

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