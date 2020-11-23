NHL Network поставила Василевского на первое место в топ-10 вратарей

Второе место занял финский вратарь «Бостона» Туукка Раск, третье — американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега». В топ-10 рейтинга также вошли американец Бен Бишоп («Даллас», 4), канадец Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 5), канадец Кэри Прайс («Монреаль», 6), канадец Дарси Кемпер («Аризона», 7), швед Робин Ленер («Вегас», 8), швед Якоб Маркстрём («Калгари», 9) и россиянин Антон Худобин («Даллас», 10).

Василевскому 26 лет, он был выбран «Тампой» на драфте 2012 года под 19-м номером.

В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 260 матчей, одержав 159 побед. В плей-офф на его счету 58 встреч и 33 победы.

В прошедшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году выиграл приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи», в прошедшем сезоне занял третье место в голосовании, награда досталась Хеллебайку.