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09:13 (мск), источник: ТАСС

Дебраск подписал новый двухлетний контракт с клубом НХЛ «Бостон» на сумму $7,35 млн

ТАСС, 24 ноября. Канадский нападающий Джейк Дебраск подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение рассчитано на два года, Дебраск получит в сумме $7,35 млн ($2,5 млн за первый год, $4,85 млн за второй).

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Средняя годовая зарплата нападающего в размере $3,675 млн стала шестой в команде среди игроков его амплуа — лидером является чех Давид Крейчи ($7,25 млн), выступающий за «Бостон» с сезона-2006/07 и выигравший с командой Кубок Стэнли 2011 года.

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Член «Тройного золотого клуба» (чемпион мира, победитель Олимпиады и обладатель Кубка Стэнли) Патрис Бержерон зарабатывает в среднем $6,875 млн, лучший снайпер прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ вместе с россиянином Александром Овечкиным чех Давид Пастрняк получает $6,66 млн, обладатель Кубка Стэнли Брэд Маршанд зарабатывает $6,125 млн, Чарли Койл получает в среднем $5,25 млн в год.

Команда
Бостон Брюинз

Дебраску 24 года, он был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 14-м номером. В прошлом сезоне он сыграл в 65 играх регулярного чемпионата, набрав 35 очков (19 голов + 16 результативных передач). В 13 матчах плей-офф забросил четыре шайбы. Всего за «Бостон» Дебраск сыграл 203 игры в рамках регулярных чемпионатов (120 очков; 62+58) и 49 матчей плей-офф (23; 14+9).

В сезоне-2019/20 «Бостон» занял первое место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 100 очков в 70 матчах. Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в августе в формате плей-офф. «Бостон» вылетел во втором раунде, уступив в серии до четырех побед будущему обладателю Кубка Стэнли «Тампе» со счетом 1−4.

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