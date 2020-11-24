Дебраск подписал новый двухлетний контракт с клубом НХЛ «Бостон» на сумму $7,35 млн

Соглашение рассчитано на два года, Дебраск получит в сумме $7,35 млн ($2,5 млн за первый год, $4,85 млн за второй).

Средняя годовая зарплата нападающего в размере $3,675 млн стала шестой в команде среди игроков его амплуа — лидером является чех Давид Крейчи ($7,25 млн), выступающий за «Бостон» с сезона-2006/07 и выигравший с командой Кубок Стэнли 2011 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5af8c357aac8b385baa" data-vnd="a5af8c357aac8b385baa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5af8c357aac8b385baa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Член «Тройного золотого клуба» (чемпион мира, победитель Олимпиады и обладатель Кубка Стэнли) Патрис Бержерон зарабатывает в среднем $6,875 млн, лучший снайпер прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ вместе с россиянином Александром Овечкиным чех Давид Пастрняк получает $6,66 млн, обладатель Кубка Стэнли Брэд Маршанд зарабатывает $6,125 млн, Чарли Койл получает в среднем $5,25 млн в год.

Команда Бостон Брюинз

Дебраску 24 года, он был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 14-м номером. В прошлом сезоне он сыграл в 65 играх регулярного чемпионата, набрав 35 очков (19 голов + 16 результативных передач). В 13 матчах плей-офф забросил четыре шайбы. Всего за «Бостон» Дебраск сыграл 203 игры в рамках регулярных чемпионатов (120 очков; 62+58) и 49 матчей плей-офф (23; 14+9).