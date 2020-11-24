Дебраск подписал новый двухлетний контракт с клубом НХЛ «Бостон» на сумму $7,35 млн
ТАСС, 24 ноября. Канадский нападающий Джейк Дебраск подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом сообщает
ТАСС, 24 ноября. Канадский нападающий Джейк Дебраск подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом сообщает
Соглашение рассчитано на два года, Дебраск получит в сумме $7,35 млн ($2,5 млн за первый год, $4,85 млн за второй).
Средняя годовая зарплата нападающего в размере $3,675 млн стала шестой в команде среди игроков его амплуа — лидером является чех Давид Крейчи ($7,25 млн), выступающий за «Бостон» с сезона-2006/07 и выигравший с командой Кубок Стэнли 2011 года.
Член «Тройного золотого клуба» (чемпион мира, победитель Олимпиады и обладатель Кубка Стэнли) Патрис Бержерон зарабатывает в среднем $6,875 млн, лучший снайпер прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ вместе с россиянином Александром Овечкиным чех Давид Пастрняк получает $6,66 млн, обладатель Кубка Стэнли Брэд Маршанд зарабатывает $6,125 млн, Чарли Койл получает в среднем $5,25 млн в год.
Дебраску 24 года, он был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 14-м номером. В прошлом сезоне он сыграл в 65 играх регулярного чемпионата, набрав 35 очков (19 голов + 16 результативных передач). В 13 матчах
В сезоне-2019/20 «Бостон» занял первое место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 100 очков в 70 матчах. Розыгрыш был приостановлен