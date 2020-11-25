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25 ноября, источник: Чемпионат.com

«Тампа-Бэй» заключила трёхлетний контракт на $ 14,4 млн с Михаилом Сергачёвым

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила о заключении контракта с Михаилом Сергачёвым, сообщается на официальном сайте «молний».

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Источник: AP 2020

Соглашение подписано на три года. За первый год Сергачёв получит $ 2,4 млн, за второй — $ 4,8 млн, за третий — $ 7,2 млн. Среднегодовая зарплата 22-летнего защитника составит $ 4,8 млн. Общая сумма сделки — $ 14,4 млн.

Команда
Тампа-Бэй Лайтнинг
В сезоне-2019/2020 Сергачёв набрал 34 (10+24) очка в регулярном чемпионате и 10 (3+7) — в плей-офф. В минувшем сезоне в составе «молний» российский защитник стал обладателем Кубка Стэнли.

Сергачёв был задрафтован в 2016 году в 1-м раунде под общим 9-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». 15 июня 2017 года был обменян в «Тампу-Бэй» на 22-летнего нападающего Джонатана Друэна.

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