Овечкин играет в перчатках с именем старшего брата — теперь они есть и в NHL 21
Одна пара хранится в Зале славы.
Одна пара хранится в Зале славы.
Не секрет, что огромную роль в жизни Александра Овечкина сыграл его старший брат Сергей — именно он привел будущую легенду в хоккей.
Когда Сергею было 25, он погиб в автокатастрофе.
«Может быть, я вообще спортом бы не занимался. Просто в тот момент я понял, что мне нужно никуда не сворачивать, просто идти. Получится — получится, не получится — буду заниматься
Первый гол в НХЛ он посвятил брату — поцеловал перчатку и поднял ее вверх. Многие шайбы он так празднует и сейчас. Когда Овечкин выиграл Кубок Стэнли, то приехал с ним и на могилу Сергея.
«Конечно, мы все помним Серегу. Он очень многое значит для Сашки. Когда мы были совсем маленькими, старший брат был нашей опорой. И если мы
Когда Овечкин забил 500 голов в НХЛ, он передал свои перчатки в Зал славы хоккея в Торонто — на больших пальцах вышито имя Сергей. А теперь важная деталь появилась и в видеоигре — в специальном издании NHL 21 от EA на заставке четко видно большой палец на правой перчатке.
Судя по всему, имя брата вышито на каждой паре перчаток, которые носит Овечкин — их он меняет гораздо чаще, чем нагрудник (на нем — логотип «Локомотива», в память о катастрофе в Туношне). Возможно, память о брате и обещание из детства — один из тех стимулов, которые подталкивали Александра вперед даже после рекордов и больших побед.
Егор Параскун