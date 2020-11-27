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27 ноября, источник: Sports.Ru

Овечкин играет в перчатках с именем старшего брата — теперь они есть и в NHL 21

Одна пара хранится в Зале славы.

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Не секрет, что огромную роль в жизни Александра Овечкина сыграл его старший брат Сергей — именно он привел будущую легенду в хоккей.

Когда Сергею было 25, он погиб в автокатастрофе.

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«Может быть, я вообще спортом бы не занимался. Просто в тот момент я понял, что мне нужно никуда не сворачивать, просто идти. Получится — получится, не получится — буду заниматься чем-то другим. И здесь стечение обстоятельств, удача, везение, я не знаю, как это сказать, но все получилось так, как в принципе я хотел. Я просто сказал, что “должен сделать все возможное, чтобы радовать родителей”. Потому что я видел, как переживали мои родители. В принципе в 10 лет ты другого просто не можешь дать. Я считаю так. Ты должен дать результат на хоккейной площадке. Для меня это было самым главным. То есть я должен был выходить на каждый матч, я должен был забивать голы, чтобы у меня отец и мама радовались. Понятное дело, что радость была очень маленькая, но все равно для нас это было очень тяжелым. Не то что для родителей, а вообще для всей моей семьи — бабушки, дяди, тети очень тяжело переживали этот момент», — рассказывал Овечкин в интервью Тине Канделаки.

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Первый гол в НХЛ он посвятил брату — поцеловал перчатку и поднял ее вверх. Многие шайбы он так празднует и сейчас. Когда Овечкин выиграл Кубок Стэнли, то приехал с ним и на могилу Сергея.

«Конечно, мы все помним Серегу. Он очень многое значит для Сашки. Когда мы были совсем маленькими, старший брат был нашей опорой. И если мы где-то нашкодим, то Сергей мог молча решить нашу мальчишескую проблему. И мы ему за это были всегда благодарны. Мог и защитить, и пошпынять молокососов. Серега был нашим героем», — вспоминал Михаил Батанов, друг детства Овечкина.

Когда Овечкин забил 500 голов в НХЛ, он передал свои перчатки в Зал славы хоккея в Торонто — на больших пальцах вышито имя Сергей. А теперь важная деталь появилась и в видеоигре — в специальном издании NHL 21 от EA на заставке четко видно большой палец на правой перчатке.

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Судя по всему, имя брата вышито на каждой паре перчаток, которые носит Овечкин — их он меняет гораздо чаще, чем нагрудник (на нем — логотип «Локомотива», в память о катастрофе в Туношне). Возможно, память о брате и обещание из детства — один из тех стимулов, которые подталкивали Александра вперед даже после рекордов и больших побед.

Егор Параскун

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