Овечкин развлекается в Дубае: прилетел к жене с букетом роз, играет в бассейне с сыном и в шахматы с тестем
Семейный отдых русской звезды НХЛ.
Семейный отдых русской звезды НХЛ.
«Я выросла в большой семье, у меня двое старших сестер, у Саши тоже много родных. Понимаю для себя, насколько дороги мне сестры, благодарю родителей за такую большую и дружную семью. У нас очень много семейных традиций, в том числе собираться всем вместе на праздники или полететь
В 2019 году Анастасия Овечкина в интервью Sport24 рассказывала о семейной традиции отдыхать всей семьей, но осенью 2020-го она была немного нарушена. Неделю назад в ее инстаграме появилось видео, на котором капитан «Вашингтон» мило играется с младшим сыном Ильей в аэропорту, вот только сам Ови в итоге никуда не полетел. Его жена, дети, тесть, а также сестры Анастасии со своими семьями отправились в Дубай, хоккеист же остался в Москве.
Кажется, причиной, по которой Александр не смог отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, стал матч НХЛ. В данном случае — в Ночной хоккейной лиге. В этом году сообщество любительских команд, придуманное президентом России Владимиром Путиным, празднует десятилетний юбилей и Овечкин (основатель и лидер общественного движения Putin Team) просто не мог отказаться от предложения принять участие в матче открытия. Он вышел на лед в компании других хоккейных легенд, оформил
Тем временем, в Дубае по Александру сильно скучала его семья, особенно старший сын. В качестве доказательства — еще одно трогательное видео. За ужином Сережа пересматривает лучшие фрагменты карьеры папы.
Но в итоге Александр Великий тоже не упустил возможности погреться на берегу Персидского залива. В среду форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России прилетел в Дубай. В отеле он появился с букетом роз и осчастливил Сережу, для которого появление отца, кажется, стало настоящим сюрпризом.
Дальше Ови стал наслаждаться всеми прелестями отдыха, например, купанием в открытом бассейне. Два Овечкиных устроили вот такой аттракцион с полетами младшего над водой.
Не обделил Александр вниманием и тестя: с Кириллом Шубским они играли в шахматы. Эта игра — одно из любимых развлечений Ови.
__"Мы когда на чемпионате мира были — мы с Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он постоянно подсказывал
Кажется, победу в итоге одержал отец жены Овечкина, в качестве приза ему достался кофе с собственным портретом.
Накануне Овечкины праздновали первый небольшой юбилей младшего сына — Илье исполнилось 6 месяцев.
А вот их короткий отпуск в Эмиратах заканчивается.
«Чудесный отдых подходит к концу», — написала на своей страничке в инстаграме сестра Анастасии Овечкиной — Мария.
Овечкин вернется домой и будет ждать новостей из Северной Америки, где никак не наступит ясность с новым сезоном НХЛ. Изначальная дата его старта (1 января), видимо, уже неизбежно отложится. Небольшим «инсайдом» о новых сроках накануне поделился защитник «Тампы» Михаил Сергачев: если его прогноз сбудется, мы увидим в деле лучших хоккеистов мира довольно скоро:
«Есть предчувствие, что