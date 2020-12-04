Капризов может начать тренировки с «Миннесотой» на следующей неделе

Капризов прилетел в США из России в среду вместе с агентом и переводчиком. 23-летний нападающий сможет присоединиться к небольшой группе хоккеистов своей новой команды в Сент-Поле, если результаты четырех тестов на коронавирус у него окажутся отрицательными.

В настоящее время «Миннесота» помогает Капризову с анализами, поисками жилья и знакомит его с обслуживающим персоналом команды. Генеральный менеджер клуба Билл Герин считает, что пандемия усложнит процесс акклиматизации.

«Конечно, сейчас ему будет тяжелее, чем в нормальных условиях. Но в нашем виде спорта есть одна особенность: оказавшись на новом месте, игрок сразу приобретает 20 новых друзей, и они помогают друг другу. Я познакомился с Кириллом, узнал, какой он человек, понял, что он хорошо говорит по-английски, во всяком случае, лучше, чем ему кажется. Так что я не переживаю за него», — сказал Герин.