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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капризов может начать тренировки с «Миннесотой» на следующей неделе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский форвард Кирилл Капризов может приступить к неофициальным тренировкам с игроками клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» на следующей неделе, сообщается на сайте лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Капризов прилетел в США из России в среду вместе с агентом и переводчиком. 23-летний нападающий сможет присоединиться к небольшой группе хоккеистов своей новой команды в Сент-Поле, если результаты четырех тестов на коронавирус у него окажутся отрицательными.

В настоящее время «Миннесота» помогает Капризову с анализами, поисками жилья и знакомит его с обслуживающим персоналом команды. Генеральный менеджер клуба Билл Герин считает, что пандемия усложнит процесс акклиматизации.

«Конечно, сейчас ему будет тяжелее, чем в нормальных условиях. Но в нашем виде спорта есть одна особенность: оказавшись на новом месте, игрок сразу приобретает 20 новых друзей, и они помогают друг другу. Я познакомился с Кириллом, узнал, какой он человек, понял, что он хорошо говорит по-английски, во всяком случае, лучше, чем ему кажется. Так что я не переживаю за него», — сказал Герин.

«Миннесота» выбрала Капризова в пятом раунде драфта-2015 под общим 135-м номером. Летом форвард подписал контракт новичка с «Уайлд» на два года. При этом россиянин не мог играть за новый клуб в прошлом сезоне НХЛ и занимался оформлением визы.

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