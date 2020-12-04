СМИ: Клубы НХЛ изучают вариант проведения матчей на открытом воздухе
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Несколько клубов НХЛ изучают возможность проведения домашних матчей регулярного чемпионата на открытом воздухе со зрителями, сообщает TSN.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Несколько клубов НХЛ изучают возможность проведения домашних матчей регулярного чемпионата на открытом воздухе со зрителями, сообщает TSN.
По информации источника, на открытом воздухе готовы сыграть «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз» — в случае разрешения местных органов здравоохранения. При этом ни одна из канадских команд не заинтересована в проведении матчей на открытом воздухе. Отмечается, что официального ответа на такое предложение от НХЛ не поступало.
Прошлый сезон НХЛ был приостановлен