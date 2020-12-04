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10:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Клубы НХЛ изучают вариант проведения матчей на открытом воздухе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Несколько клубов НХЛ изучают возможность проведения домашних матчей регулярного чемпионата на открытом воздухе со зрителями, сообщает TSN.

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Источник: AP 2020

По информации источника, на открытом воздухе готовы сыграть «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз» — в случае разрешения местных органов здравоохранения. При этом ни одна из канадских команд не заинтересована в проведении матчей на открытом воздухе. Отмечается, что официального ответа на такое предложение от НХЛ не поступало.

Прошлый сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте. В августе сезон возобновился и был доигран в двух «пузырях» в Торонто и Эдмонтоне. Старт нового сезона НХЛ запланирован на 1 января.

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