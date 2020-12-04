СМИ: Клубы НХЛ изучают вариант проведения матчей на открытом воздухе

По информации источника, на открытом воздухе готовы сыграть «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз» — в случае разрешения местных органов здравоохранения. При этом ни одна из канадских команд не заинтересована в проведении матчей на открытом воздухе. Отмечается, что официального ответа на такое предложение от НХЛ не поступало.