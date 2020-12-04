СМИ: старт сезона НХЛ может быть перенесен на 15 января 2021 года

По его словам, в данный момент 15 января рассматривается как наиболее реалистичная дата старта сезона. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн заявлял, что регулярный чемпионат планируется начать 1 января. Однако Лебрюн отмечает, что в настоящее время это кажется невозможным, так как не решены многие экономические и организационные вопросы между руководством НХЛ и профсоюзом игроков (NHLPA).