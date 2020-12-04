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19:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: старт сезона НХЛ может быть перенесен на 15 января 2021 года

ТАСС, 4 декабря. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может стартовать 15 января. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

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Источник: AFP 2020

По его словам, в данный момент 15 января рассматривается как наиболее реалистичная дата старта сезона. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн заявлял, что регулярный чемпионат планируется начать 1 января. Однако Лебрюн отмечает, что в настоящее время это кажется невозможным, так как не решены многие экономические и организационные вопросы между руководством НХЛ и профсоюзом игроков (NHLPA).

По информации журналиста TSN Фрэнка Серавалли, в регулярном чемпионате следующего сезона команды могут сыграть по 56 матчей.

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Ранее Лебрюн сообщал, что несколько клубов НХЛ изучают возможность проведения матчей предстоящего сезона на открытом воздухе для допуска болельщиков на стадионы. Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в «пузырях», организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа», которая обыграла «Даллас» со счетом 4:2 в финальной серии.

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