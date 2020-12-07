Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
6.12
Северсталь
Авангард
Б
21
Хоккей. КХЛ
6.12
Ак Барс
Автомобилист
20
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
10:09 (мск), источник: ТАСС

Карточку 1979 года с Уэйном Гретцки продадут на аукционе за рекордную сумму свыше $1 млн

ТАСС, 7 декабря. Коллекционная карточка 1979 года с изображением легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки в 18-летнем возрасте будет продана на аукционе за рекордную сумму. Ожидается, что она станет первой хоккейной карточкой, проданной за сумму свыше $1 млн, сообщает издание Toronto Star.

Наверх

Карточка-новичка O-Pee-Chee сезона-1979/80 выставлена на известном интернет-аукционе Heritage Auctions, торги завершатся 13 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Есть всего несколько карточек, которые преодолели порог в $1 млн. Это будет первая такая хоккейная карточка», — сказал директор по спорту Heritage Auctions Крис Айви.

Карточки-новичка O-Pee-Chee с Гретцки довольно легко найти, хотя хорошего качества они встречаются редко. В среднем ее можно продать за $30 тыс., но выставленная на аукцион карточка получила высшую оценку «10» от компании PSA, которая оценивает качество карточек. «Из всех карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки только две получили высшую оценку, и эта одна из них, — отметил Айви. — Для сравнения — больше 330 таких карточек Майкла Джордана получили высшую оценку от PSA».

В августе 2016 года такая карточка Гретцки была продана за $465 тыс., что пока остается рекордом для хоккейных карточек.

Гретцки 59 лет, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс», на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Канадец является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ — в 1487 матчах он набрал 2857 очков (894 шайб и 1963 передачи).

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории
Безмедальный план: почему Россия остается без подиума 27 гонок
Квят: Здорово привезти домой заслуженные очки
Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму
Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером 20 февраля
«Ливерпуль» одержал крупную домашнюю победу в чемпионате Англии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь