Карточку 1979 года с Уэйном Гретцки продадут на аукционе за рекордную сумму свыше $1 млн

Карточка-новичка O-Pee-Chee сезона-1979/80 выставлена на известном интернет-аукционе Heritage Auctions, торги завершатся 13 декабря.

«Есть всего несколько карточек, которые преодолели порог в $1 млн. Это будет первая такая хоккейная карточка», — сказал директор по спорту Heritage Auctions Крис Айви.

Карточки-новичка O-Pee-Chee с Гретцки довольно легко найти, хотя хорошего качества они встречаются редко. В среднем ее можно продать за $30 тыс., но выставленная на аукцион карточка получила высшую оценку «10» от компании PSA, которая оценивает качество карточек. «Из всех карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки только две получили высшую оценку, и эта одна из них, — отметил Айви. — Для сравнения — больше 330 таких карточек Майкла Джордана получили высшую оценку от PSA».

В августе 2016 года такая карточка Гретцки была продана за $465 тыс., что пока остается рекордом для хоккейных карточек.