Российского вратаря НХЛ призвали начать оправдывать «чудовищную» зарплату

По мнению авторов, Бобровский провел худший сезон в карьере, однако он еще достаточно молод, чтобы постараться все исправить. «Честно говоря, он не сможет быть хуже, чем в минувшем сезоне. Ему пора начать оправдывать свою чудовищную зарплату», — призвали журналисты.

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Бобровский — единственный россиянин в списке. Также в него попали такие игроки, как Бобби Райан из «Детройт Ред Уингс», Мэтт Мюррей из «Оттавы Сенаторс» и Джек Хьюз из «Нью-Джерси Девилс».

Бобровский стал игроком «Флориды» в 2019 году. Он подписал семилетний контракт с зарплатой в десять миллионов долларов за сезон. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарем в лиге. Крупнее контракт только у Кэри Прайса из «Монреаль Канадиенс» — 10,5 миллиона в год.